Болнични шефове - милионери: Вече има заплата от 100 хил. лв. на месец, директор прибира 740 000 лв. дивиденти

Изпълнителният директор на разтърсваната от скандали най-голяма акушеро-гинекологична болница у нас "Майчин дом" проф. Иван Костов не отстъпва позиции от класацията на "директорите милионери" на лечебни заведения. Това става ясно от подадената от него имуществена декларация за 2024 г., публикувана от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

Иван Костов има 10 000 лева налични парични средства, но в сметките си държи общо 993 961 лева, което общо е малко над 1 млн. лв. Съпругата му е декларирала 13 000 лева налични и още около 40 000 лева по сметки.

Директорът на "Майчин дом" има 2,5 млн. долара (около 4,8 млн. лв.) вземания по депозит във фонд с дневна доходност - правното основание е договор с международната фирма за управление на инвестиции VONTOBEL. По друг договор той има вземания за 195 000 евро. Към VONTOBEL (Швейцария) Костов изплаща и 4 банкови кредита, чиято равностойност е малко над 5,6 милиона лева. Има задължение за връщане на аванс - около 350 хил. лв., плюс 570 000 лева заем към физически и юридически лица - с лихва 7%. Вложил е 100 000 лева в инвестиционни/пенсионни фондове. Костов има различни доларови и еврооблигации, придобити съответно за стойност от 903 200 лева, 680 430 лева, 194 392 лева, 204 650 лева, 616 086 лева.

От трудови доходи за 2024 г. той е взел 227 704 лева (близо 19 хил. лв. на месец бруто), а съпругата му – близо 60 000 лева за 2024 г. От трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност като изпълнителен директор на „Майчин дом“, Иван Костов е прибрал още близо 110 000 лева. В същото перо съпругата му отчита 46 хил. лв. Годишните доходи на Костов от друга стопанска дейност се равняват на близо 460 000 лева. Още 253 779 лева влизат в семейната каса от доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. От дивиденти е посочил взети 31 хил. лв., от лихви - 52 хил. лв., а майка му Атанаска Костова му е дарила 39 хил. лв.

Снимка: д-р Иван Костов, източник: "Майчин дом"

През юли 2024 година стана ясно, че Костов ще управлява лечебното заведение още 3 години. Въпреки скандалите в болницата тогава за неправомерно надвзети суми той бе единствен кандидат за поста и премина успешно през трите етапа на конкурса: Ако искате, си ходете: Здравният министър към протестиращи медици от "Майчин дом" (ВИДЕО).

През 2025 г. "Майчин дом" попадна под прожекторите заради истории за насилие над родилки: Насилие над родилките в България има и то трябва да спре!

Директорът на "Св. Наум" е натрупал близо половин милион за година

Директорът на Многопрофилната болница за активно лечение по неврология и психиатрия (МБАЛНП) "Св. Наум" в София акад. проф. д-р Иван Миланов също остава сред милионерите - шефове на болници. Той е посочил, че в четирите си банкови сметки държи сума, равна на около 4,7 милиона лева. Това е с около 447 хил. лв. повече, околкото Миланов декларира за 2023 г. Наличните му парични средства са около 50 000 лева. Съпругата му декларира 10 000 лв. налични, плюс още около 500 000 лева по сметки.

От трудови доходи Миланов е посочил 131 355 лева за 2024 година, което прави близо 11 хил. лв. месечна заплата. Директорът има още 38 хил. лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Най-много средства към него идват от „друга стопанска дейност“ – над 328 хил. лв. годишно.

Шефката на частната "Св. Лазар" с шеметно висока заплата

Друга любопитна имотна декларация е на директорката на частната акушеро-гинекологична болница "Св. Лазар" в София – д-р Тияна Димитриева-Николова. През 2023 г. тя декларира, че си е купила "Порше" за 250 хиляди лева, а сега в декларацията ѝ акцент е заплатата ѝ - 1 220 727 лева на година, т.е. 101 727 лева месечно бруто. Съпругът ѝ взема дори повече - 1 263 292 лева годишно, което прави по 105 274 лева на месец.

Директорката е декларирала над 2 милиона лева налични парични средства.

Снимка: Тияна Николова, източник: lazar-hospital.com

Директор на частни болници си купи къща за половин милион, прибрал е повече от дивиденти за годината

Д-р Димитър Тасков, който ръководи частни очни болници и медицински центрове - СОБАЛ "Луксор" ООД (Пловдив), СОБАЛ "Д-р Тасков" ООД (Търговище), МЦ "Д-р Тасков“ ООД (Търговище), МЦ "Луксор" ЕООД - си е купил през 2024 г. къща с двор с площ от 882 кв. м в село Марково, община Родопи. Цената е 586 хиляди лева, а сумата идва от заплати, дивиденти, наеми, спестявания и продажба на имот, декларира офталмологът.

Тасков има над 200 хиляди лева налични парични средства, а в шестте си сметки (една от тях е в чужбина) държи общо над 2,4 милиона лева. Това е с около 1 млн. лв. по-малко, отколкото лекарят бе декларирал за 2023 г. Парите му са от „заплати, дивиденти, наеми, спестявания, продажба на имот“. Вложил е 182 хиляди лева в инвестиционни/пенсионни фондове в страната. Той притежава дялове в цели 56 различни дружества, като изключим от това число болниците му. От дивиденти от български дружества за 2024 година е прибрал 740 000 лева бруто. Още 52 хил. лв. са дивидентите му за участия в чуждестранни дружества.

За годината е взел 300 950 лева заплата, което е по 25 хиляди лева бруто на месец. Почти 100 000 лева е взел от прехвърляне на права или имущество.

Д-р Тасков има две кредитни карти за общо 15 000 лева, с лихви съответно от 10 и 12%.

Снимка: д-р Димитър Тасков, източник: lasercorrection.bg/"Луксор"

Колко вземат директорите на големите болници?

Изпълнителният директор на "Пирогов" д-р Валентин Димитров е е прехвърлил безвъзмездно една от трите си коли – „Шкода Октавия“, като кара „Фолксваген Голф“ и „Хюндай Тусон“. Има също два мотора, включително „Харли Дейвидсън“. Иначе декларира 87 хил. лв. налични средства. Съпругата му има 26 хил. лв. налични. Димитров има вземания от 48 хиляди лева по заем. Изплаща ипотечен кредит за 124 281 лева, два потребителски кредита – съответно за 29 519 и 60 500 лева, и лизинг за 64 743 лева.

За 2024 година е взел 212 155 лева от заплата, което прави по 17 679 лева на месец бруто. Това е повече в сравнение с 2023 г. - тогава Димитров декларира 159 630 лева за годината.

Валентин Димитров, който през 2024 г. попадна под светлините на прожекторите покрай случая "Даная", бе одобрен за нов мандат начело на "Пирогов" през юни миналата година. след като се оказа единствен кандидат. Директорът на спешната болница бе уволнен от бившия здравен министър проф. Христо Хинков, но отказа да напусне поста си до идването на следващия министър. Впоследствие, при встъпването в длъжност на служебната здравна министърка Галя Кондева, тя отмени уволнението на Димитров, който и без това не бе напускал директорския стол: Защо здравен министър не може да уволни шеф на голяма болница: Проф. Христо Хинков в “Отговорите“ (ВИДЕО).

Също през юни 2024 г. Валентин Димитров бе осъден на последна инстанция за отказ да предостави информация за скандалното заседание на медицинския съвет на болницата, в което се чуха директни заплахи срещу членове на фондация "Даная": От "Пирогов" заплашват близките на Даная "да усетят болката": Таен запис разбуни духовете (ВИДЕО).

Снимка: Валентин Димитров, БГНЕС

Началникът на Военномедицинска академия (ВМА) генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски си е купил през 2024 г. лек автомобил "Тойота" (2010 г.) за 20 000 лева - с пари от заплата. Взел си е и ветроходна лодка за същата сума, пак със средства от заплата. Прехвърлил е лека кола "Тойота" за 80 000 лева, става ясно от декларацията му.

Мутафчийски има 15 000 лева налични парични средства, плюс още 130 000 лева в банкова сметка. Съпругата му Елена Мутафчийска държи над 280 хиляди лева в две свои сметки. Директорът на ВМА има две кредитни карти – с лимит 30 000 и 10 000 лева, с по 12,95% лихва. Той изплаща потребителски кредит за 23 360 лева, с 4,41% лихва, както и търговски кредит за 190 528 лева, с 2,39% лихва. От заплата е декларирал 174 882 лева за 2024 г., което е по около 14 500 лева месечно. Съпругата му е посочила, че взема повече годишно – 207 510 лева. Тя има и доход от 68 хил. лв. за годината от друга стопанска дейност, като по това перо Мутафчийски декларира 3150 лева за 2024 г.

Снимка: Венцислав Мутафчийски, БГНЕС

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Александровска" проф. д-р Атанас Йонков декларира, че през 2024 г. си е купил апартамент с площ 46 кв. м и гараж в София. Покупката е съвместна (той притежава половината), като прави впечатление, че цената и на апартамента, и на гаража е една и съща - 166 666 лева. Йонков е посочил, че разполага с 20 000 лева налични парични средства, както и с още над 490 000 лева по две сметки. Заплатата му за 2024 г. е 254 282 лева, което прави по 21 190 лева бруто на месец.

Изпълнителният директор на кардиологичната болница "Св. Екатерина" в София - преди УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – проф. д-р Димитър Петков е декларирал, че през 2024 г. си е купил апартамент с площ 96 кв. м и гараж в Гоце Делчев с пари от заплата - съответно сумите са 48 582 и 20 000 лева. Прехвърлил е възмездно други два имота в града - апартамент с площ 54 квадрата и паркомясто - за същата обща цена като тази за придобиването на апартамента и гаража.

Има 5000 лева налични парични средства, а в трите си сметки държи общо над 427 хил. лв. Съпругата му има 74 713 лв. в банковата си сметка. Всички суми са от заплати. Петков е взел 150 139 лв. годишно възнаграждение за длъжността си в болницата, което означава, че прибира по около 12 500 лева месечно. Доходите му от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, възлизат на 116 332 лева за годината. Още 106 551 лева добавя от „друга стопанска дейност“.

Снимка: проф. д-р Димитър Петков, източник: svetaekaterina.eu

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Св. Марина" във Варна - проф. д-р Силва Андонова-Атанасова - има 50 хил. лв. вземания от местни лица като гаранция за изпълнение на договор за управление. Декларира 198 774 лева от заплата за 2024 година, което е по 16 500 лв. на месец. Повече пари тя взема от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност - близо 270 000 лева за годината. Изплаща потребителски кредит за 46 446 лева, с лихва 4,33%, има и кредитна карта с лимит 5000 евро и с 16,5% лихва. Съпругът ѝ изплаща ипотечен кредит за 82 хил. лв., с лихва от 3,13%.

Изпълнителният директор на УМБАЛ "Св. Анна" в София – д-р Славчо Близнаков - е декларирал 202 хил. лв. по банкова сметка и почти 220 хил. лв. доходи от заплата за 2024 г., т.е. по 18 300 лева бруто на месец. Той изплаща кредит в евро, чиято равностойност е 122 891 лева, има и две кредитни карти - с лимит 10 000 и 5000 лева.

Ново присъствие в клуба на милионерите

Любопитна е декларацията на изпълнителния директор на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив – проф. д-р Карен Джамбазов. Той продължава да купува имоти. През 2023 г. бе посочил придобиване на 12 нови имота, а през 2024 г. е купил още 7. Шест от тях са купени с пари от заплата, другият е замяна. Става въпрос за 4 парцела (един от тях с право на строеж) в с. Руен, община Куклен, и в самия гр. Куклен. Общата им площ е около 8700 квадратни метра. Купил ги е за 23 730 лева. Джамбазов е придобил и второстепенна улица в с. Руен – 225 кв. м., с цена 450 лева. За 320 лева е купил половината от второстепенна улица в гр. Куклен за 320 лева. Сдобил се е с парцел, сгада, гараж и помещение в град Куклен чрез замяна с имот. В декларацията му се вижда, че е прехвърлил за 168 100 лева апартамент в Пловдив с площ 131 квадратни метра. Също така си е взел овощна градина и лозе в Куклен – общо около 2 декара, за 400 лева. Купил си е товарен автомобил „Тойота Такома“ за 48 000 лева.

Снимка: Карен Джамбазов, източник: unihosp.com

Декларира 20 000 лева налични парични средства. В сметката си има 1 579 680 лева. Това го поставя в клуба на милионерите – директори на болници, след като за 2023 г. беше декларирал с около 600 000 лева по-малко. От заплата за 2024 г. е взел 187 хил. лв., което означава по 15 500 лв. месечно. Има 245 хиляди лева доходи от "друга стопанска дейност", а още 80 000 лева идват от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Има около 425 хиляди лева вложения в инвестиционни/пенсионни фондове и/или криптовалути в страната.

