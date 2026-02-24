Легенда на Ботев Пловдив каза дали Балтанов трябва да води отбора

На 23 февруари, понеделник, наблюдавахме безкрайно интересната среща между Ботев Пловдив и Лудогорец от 22-рия кръг на Първа лига. „Канарчетата“ победиха „орлите“ с 2:1, което беше от изключителна важност както за моментното състояние на „жълто-черните“, които са в криза, така и за цялостното класиране в първенството. Лудогорец е основният преследвач на лидера Левски. След двубоя една от легендите на „канарчетата“ Марин Бакалов даде интервю пред колегите от „Gong“. В него една от темите беше треньорската позиция в Ботев.

Лъчезар Балтанов дебютира с много важна победа

Ботев Пловдив се раздели със старши треньора си Димитър Димитров-Херо по взаимно съгласие след загубата от Левски на 15 февруари с 0:3. През миналата седмица стана ясно, че помощник треньорът Лъчезар Балтанов ще води отбора след напускането на Херо. Бакалов сподели мнението си по въпроса с треньорската позиция в Ботев Пловдив: „Лъчо Балтанов много години е в клуба, познава обстановката и качествата на момчетата.

Марин Бакалов: „Лъчо Балтанов даде спокойствие“

По принцип често помощник-треньорите са най-близо до футболистите. Виждате, че играчите му се доверяват, а тези отношения са важни. Лъчо Балтанов даде спокойствие, свали напрежението в тима. Според мен трябва да му се даде шанс. Виждаме какви заложби и виждания показва на този етап“. След победата над Лудогорец Ботев Пловдив е на 11-то място в Първа лига с актив от 25 точки.

