Любопитно:

Легенда на Ботев Пловдив каза дали Балтанов трябва да води отбора

24 февруари 2026, 23:16 часа 251 прочитания 0 коментара

На 23 февруари, понеделник, наблюдавахме безкрайно интересната среща между Ботев Пловдив и Лудогорец от 22-рия кръг на Първа лига. „Канарчетата“ победиха „орлите“ с 2:1, което беше от изключителна важност както за моментното състояние на „жълто-черните“, които са в криза, така и за цялостното класиране в първенството. Лудогорец е основният преследвач на лидера Левски. След двубоя една от легендите на „канарчетата“ Марин Бакалов даде интервю пред колегите от „Gong“. В него една от темите беше треньорската позиция в Ботев.

Лъчезар Балтанов дебютира с много важна победа

Ботев Пловдив се раздели със старши треньора си Димитър Димитров-Херо по взаимно съгласие след загубата от Левски на 15 февруари с 0:3. През миналата седмица стана ясно, че помощник треньорът Лъчезар Балтанов ще води отбора след напускането на Херо. Бакалов сподели мнението си по въпроса с треньорската позиция в Ботев Пловдив: „Лъчо Балтанов много години е в клуба, познава обстановката и качествата на момчетата.

Още: Легенда на Ботев Пловдив сравни гола срещу Лудогорец с гол на Стоичков (ВИДЕО)

Лъчезар Балтанов

Марин Бакалов: „Лъчо Балтанов даде спокойствие“

По принцип често помощник-треньорите са най-близо до футболистите. Виждате, че играчите му се доверяват, а тези отношения са важни. Лъчо Балтанов даде спокойствие, свали напрежението в тима. Според мен трябва да му се даде шанс. Виждаме какви заложби и виждания показва на този етап“. След победата над Лудогорец Ботев Пловдив е на 11-то място в Първа лига с актив от 25 точки.

Още: Още един роден гранд се подсили в последния момент

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ботев Пловдив Лудогорец Лъчезар Балтанов Първа лига Марин Бакалов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес