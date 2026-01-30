Пазарът на благородните метали претърпя най-големия си срив от десетилетия. За едва 36 часа бяха заличени над 7 трилиона долара, като причина за това е наводняването на пазара заради огромни разпродажби на металите. Цената на златото падна с 8%, достигайки до 5000 долара за унция, докато среброто се срина до под 100 долара, тъй като разпродажбите обхванаха по-широките пазари на метали. Цената на медта падна с повече от 3% в Лондон, след като в четвъртък скочи на над 14 000 долара за тон за първи път, което е най-големият скок в рамките на деня от 2008 г. насам.

Разпродажбата дойде, тъй като доларът се възстанови след съобщение, че администрацията на Тръмп се готви да номинира Кевин Уорш за председател на Федералния резерв. Покачването на долара подкопа настроенията сред инвеститорите, които влагат в метали, след като президентът сигнализира за готовност да позволи на валутата да отслабне. Китайските инвеститори поведоха атаката, купувайки с такава сила, че това накара Шанхайската фючърсна борса да предприеме бързи мерки за охлаждане на скока на пазарите на благородни и индустриални метали.

Среброто се срина с повече от 17% към 95 долара за унция, засилвайки период на изключителна нестабилност, която разтърси индустрията за благородни метали. Доларът се повиши с 0,6%, което направи благородните метали по-скъпи за повечето купувачи. Платината се срина с повече от 10%.

Ходът на златото „потвърждава предупредителната история за бързо покачване, бързо спадане“, каза Кристофър Уонг, стратег в Oversea-Chinese Banking Corp. Платините се срина с 27,25%, падайки под 2100 долара за унция, а палладият падна с 21,5%, потъвайки под 1 700 долара за унция.

Дори след спада, златото все още е поскъпнало с около 17% през януари, близо до най-рязкото си месечно покачване от 1980 г. насам. Скокът в среброто е поразителен, като белият метал е поскъпнал с близо 40% досега тази година.

Преобръщането на световния ред от администрацията на Тръмп – включително залавянето на лидера на Венецуела, заедно със заплахите за анексиране на Гренландия и налагане на мита срещу съюзниците – е основен двигател. Съвсем наскоро Тръмп предупреди за евентуален удар срещу Иран и заяви, че ще наложи мита на всички страни, които доставят петрол на Куба.

Междувременно рискът от ново спиране на работата на правителството на САЩ беше избегнат, след като Тръмп и демократите в Сената постигнаха предварителна сделка. Белият дом продължава преговорите с демократите за въвеждане на нови ограничения върху имиграционните акции, които предизвикаха национално недоволство.