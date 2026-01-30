Обявиха каква част от левовете вече са извън обращение

Към 30 януари общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7,7 млрд. лева, което представлява 75% изтеглено налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Това съобщават от Българската народна банка, уточнявайки, че процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

„Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението“, посочват от БНБ.

Българската народна банка напомня, че периодът на двойно обращение на лева и еврото приключва на 31 януари 2026 г., като от 1 февруари 2026 г. еврото ще е единствено законно платежно средство в България. С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 31 януари 2026 г.