Председателят на Координационния център за еврото разкри къде са най-честите нарушения

Към момента най-честите проблеми с превалутирането от лева в евро са при малките обекти, дребен бизнес и услуги като заведения за обществено хранене, закусвални, козметични и фризьорски салони. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото пред БНР. Той уточни, че затова от центъра са концентрирали вниманието и проверките си именно върху такива обекти.

Концентрацията на нарушенията е при малките обекти

"Проверяват се също и големи и средни обекти, но при тях има малко нарушения", добави Иванов по повод обвиненията, че вниманието на проверяващите е само върху малкия бизнес.

"Проверяваме и големи, и малки обекти, при сто малки има 50 регистрирани нарушени, а при сто големи - има две. Буквално концентрацията на нарушенията са при малките обекти", разкри той.

"Много от малките обекти имат проблеми с доказване на произхода на средствата си. Този проблем рефлектира и в това, че нямаха евро. Много от тях решаваха да работят по по-сив начин. И от там се получава такъв тип възприятие. По-скоро големите избраха пътя на добрата репутация", коментира още Владимир Иванов.

