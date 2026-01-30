Спорт:

Бивш номер 1 в тениса за Джокович: "Станахме свидетели на величие! Да направиш това на 38 години..."

Бившият номер 1 в тениса Анди Родик, който е и шампион в Големия шлем, направи силен коментар по адрес на Новак Джокович след знаменитата му победа над Яник Синер на 1/2-финалите на Откритото първенство на Австралия. Родик определи стореното от Джокович на "Род Лейвър Арена" като "величие", като отбеляза, че да направи нещо подобно на 38-годишна възраст, с 14 години разлика във възрастта спрямо Синер, e нещо забележително.

"Току-що станахме свидетели на величие. Да направиш това на 38 години – с 14 години разлика във възрастта – ако някой попита Новак Джокович за пенсиониране, трябва да бъде уволнен", пошегува се Анди Родик. Той отбеляза, че Джокович има способността да играе на висота в големи и трудни мачове - нещо, което го отличава от останалите. И напомни, че сърбинът на практика отстранява своеобразно копие на себе си отпреди 10 години, тъй като Синер доминира по сходен начин в ATP тура.

Синер спечели последните две издания на Australian Open, но в неделя Мелбърн ще има нов крал при мъжете, който ще бъде определен в двубоя между Джокович и Карлос Алкарас. Сърбинът ще преследва рекордна 11-та титла на Откритото първенство на Австралия, докато Алкарас ще опита да спечели първи трофей в Мелбърн, като по този начин може да се превърне в най-младия тенисист в историята, печелил титла от всеки един от турнирите от Големия шлем.

Стефан Йорданов
