По-малко от 30 часа до еврото: Очакват се прекъсвания на картовите плащания и банковите услуги

По-малко от 30 часа остават до официалното въвеждане на еврото, а банките предупреждават за временни прекъсвания на разплащанията в първите часове след приемането на общата европейска валута. Причината е пренастройването на банковите системи, необходимо за преминаването към новата валута.

От трезорите препоръчват гражданите да разполагат с пари в брой, тъй като се очакват прекъсвания на работата на пост-терминалите. По информация на банките, от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари няма да могат да се извършват картови плащания, както и тегления на пари от банкомати.

Освен това повечето банки предупреждават, че в този период няма да работят и онлайн банковите им приложения. Това означава, че за няколко часа ще бъдат невъзможни паричните преводи, както между физически лица, така и към търговци и институции. Банките отправят и важно напомняне към клиентите си – средствата по всички банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично.

