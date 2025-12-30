Любопитно:

По-малко от 30 часа до еврото: Очакват се прекъсвания на картовите плащания и банковите услуги

30 декември 2025, 19:07 часа 361 прочитания 0 коментара
По-малко от 30 часа до еврото: Очакват се прекъсвания на картовите плащания и банковите услуги

По-малко от 30 часа остават до официалното въвеждане на еврото, а банките предупреждават за временни прекъсвания на разплащанията в първите часове след приемането на общата европейска валута. Причината е пренастройването на банковите системи, необходимо за преминаването към новата валута.

Още: Експерт: Пригответе си кеш поне за седмица в първите дни на 2026 г.

От трезорите препоръчват гражданите да разполагат с пари в брой, тъй като се очакват прекъсвания на работата на пост-терминалите. По информация на банките, от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари няма да могат да се извършват картови плащания, както и тегления на пари от банкомати.

Още: Вече е ясно кога ще заредят банкоматите в България с евро

Освен това повечето банки предупреждават, че в този период няма да работят и онлайн банковите им приложения. Това означава, че за няколко часа ще бъдат невъзможни паричните преводи, както между физически лица, така и към търговци и институции. Банките отправят и важно напомняне към клиентите си – средствата по всички банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично.

Още: Банкоматите на Нова година - как ще работят: Експертен отговор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро банкомат банкомати банки въвеждане на еврото
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес