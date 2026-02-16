Калушев е имал знания, които смъртните не притежават: Психиатър за култовите знаци в трагедията "Петрохан"

Вторично след трагедията „Петрохан-Околчица“ и в процеса от нейното асимилиране пред публиката всички се опитаха да политизират трагедията и да разделят. Може да бъде с всички основания прието, че тази трагедия е фокусирана основно върху гибелта на дете и гибелта на хора. Няма съмнение в това, че институциите и служебите не бяха на висотата на собствената си мисия. Това заяви психиатърът д-р Николай Михайлов пред bTV. Трагедията "Петрохан-Околчица" отива към безкрайност никъде: Анализ на бивш следовател

Според него има нива на драмата, които трябва да бъдат разбрани, ако обществото желае да се добере до истината. Проясняването представлява някакъв вид терапия, коментира д-р Николай Михайлов.

Потресаващите елементи

Снимка: Стопкадър

Той посочи, че става въпрос за една религиозна общност и тези хора са били организирани за съвместно живеене сред природата. Целта – да избегнат превъплъщенията. Те са групирани около едно лице „Лама“ Ивайло Калушев е имал специфичен непознат за обществото идентитет – същество, което е носило специално знание и мисия. „Калушев е имал знания, които смъртните не притежават и е бил пробуден. Той е типичен будист и българските будисти не се изказват ласкаво за него. Калушев е бил иновативен будист и е имал не само атипичен мироглед“, поясни д-р Николай Михайлов.

Той допълни, че това, което се вижда е една героична съпротива срещу реалността на фактите. „Има даже един потресаващ елемент, в който бащата на едно от децата – Александър Макулев, заяви, че продължава да вярва на Ивайло Калушев“, посочи психиатърът.

Според него, ако институциите са действали навреме, трагедията е можела да бъде предотвратена. „Трябва да се поиска сметка на институциите, които носят върху себе си отговорността да бранят децата – прокуратурата и агенциите. Целият този случай, бидейки толкова странен, се дължи на един институционален провал, отиващ много надълбоко“, каза още д-р Николай Михайлов.

Той смята, че институциите са в състояние на власт, която много наподобява на мафия.

