Църквата за уволнения свещеник, проповядвал на български: Не допускаме отклонения

Скандалът в Сливенската епархия се разраства. Вчера пред храм "Св. Троица" в квартал "Речица" се проведе протест на миряни в подкрепа на отстранения иконом Иван Янков, чието основно прегрешение било, че проповядвал на съвременен български език, а не на каноничния църковно-славянски.

Хората от енорията поискаха от Светия синод да преразгледа решението си за отстраняването на техния свещеник и наставник вече близо 30 години.

"Църквата няма право да прави компромис"

Още: Църквата уволни свещеник, проповядвал на български език, миряните се вдигнаха на протест

На официалната страница на митрополията сливенският митрополит Арсений публикува обръщение към духовниците и миряните след решението за низвержение на бившия свещеник от Сливенската епархия Иван Янков Иванов.

Митрополит Арсений подчертава, че подобни решения се вземат рядко и само след изчерпване на всички възможности.

Според него в продължение на години са водени разговори с бившия свещеник Иван и са отправяни призиви да спазва установените канони и богослужебен ред.

"Църквата е длъжна да съхранява православното предание и не може да допуска отклонения от него", посочва сливенският митрополит.

Още: Скандал в Църквата: Патриархът иска да простим Народния съд, Никанор: Издевателство!

"Църквата няма право да прави компромис със Светата Литургия, със Светите Тайнства и с правилата на вярата", допълни още той.

Митрополитът призова вярващите да не прибързват с оценки и да не поставят под съмнение решенията на църковните институции, като подчертава, че основната мисия на Църквата е духовното спасение на човека, предаде БНР.

По думите му въпреки тежкото решение, Църквата продължава да се моли за бившия свещеник и за всички вярващи.

Скандалът с отстранения отец

Скандалът се разрази, след като бившият енорийски свещеник иконом Иван Янков бе осъден от Духовния съд на Сливенска епархия на "низвержение от духовен сан" и отнемана не правото да проповядва. Все пак, той не бе отлъчен от Църквата.

Официална информация сочи, че той е извършил "църковно провинение, изразяващо се в деяния против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и Устава на БПЦ-БП".

Едно от главните му провинение е, че е проповядвал на съвременен български език, а не на каноничния църковно-славянски.

Бившия свещеник заяви, че ще обжалва това решение, но според запознати с каноните на Българската православна църква това е невъзможно.