България представи силен състав от 32 атлети, сред които европейски медалисти и национални рекордьори, за Балканиадата по лека атлетика

Зимният сезон за българските атлети продължава с Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Надпреварата ще се състои този уикенд на 21 февруари в сръбската столица Белград. Страната ни ще бъде представена от най-добрите състезатели през последните години, които ще се борят за отличията в конкуренцията на елита от полуострова. Отборът, който заминава за Сърбия, бе определен от представители на комисиите по различните видове дисциплини към Българската федерация по лека атлетика.

България заминава с 32 атлети за Балканиадата в Белград

България ще бъде представена от 32 състезатели в 11 различни дисциплини. Националните рекордьори в зала отпреди дни Христо Илиев и Божидар Саръбоюков ще преследват медалите съответно на 60 метра и скок дължина. Именно в Белград на 11 февруари Илиев счупи 48-годишния рекорд на Петър Петров и се превърна в най-бързия българин в зала с 6.54 секунди. Саръбоюков пък добави още няколко сантиметра към пресния си рекорд, записвайки 8.45 метра - най-добър резултат в света за сезона. Компания на европейския шампион от Апелдоорн 2025 в сектора за дълъг скок ще прави Стилиян Орлинов, който ще дебютира при мъжете едва на 16 години. Основният конкурент на Илиев - Никола Караманолов, също ще се бори за отличията в спринта.

При дамите в спринта на 60 метра разполагаме с европейската шампионка за девойки на 100 метра Радина Величкова и Кристен Радуканова. Атлетка №1 на България Пламена Миткова и балканската шампионка за девойки от миналата зима Сияна Бръмбарова ще спорят на сектора за дълъг скок. Бръмбарова ще участва и на висок скок заедно с Натали Костова. Съотборничката ѝ от Пловдив Ива Деливерска единствена ще се състезава на 60 метра препятствено бягане. При мъжете пък в тази дисциплина ще бъдат най-добрите хърделисти от началото на годината - Станислав Станков и Александър Евтимов.

Тодор Тодоров, Андреа Савова и Виктория Чанкова ще представят страната ни на 400 метра. На двойно по-дългата дистанция пък ще бягат Лиляна Георгиева, Димитър Панделиев и Иван Иванов, който ще участва и на 1500 метра. При дамите сили ще мерят Силвия Георгиева и Билсерин Сюлейман, а Девора Аврамова ще стартира на 3000 метра. Най-добрият българин над летвата Тихомир Иванов се е прицелил в поредна титла на висок скок, където ще бъде придружен от младата звезда Кристиян Цанев.

Европейският вицешампион за юноши от миналата година Лъчезар Вълчев ще преследва медалите на троен скок. Анжелина Петкова и Диана Ангелова пък ще участват при дамите. България ще има и двама представители на овчарски скок - Алекс Любенов и Евгени Енев. Страната ни ще участва и в щафетите 4х400 метра и при двата пола. Мъжкият отбор в състав Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов и Тодор Тодоров, със сигурност ще гони челните позиции. Дамската щафета пък ще бъде представено от Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска и Лиляна Георгиева.

Ето и пълен състав на българските атлети:

Мъже:

60 метра: Христо Илиев, Никола Караманолов

400 метра: Тодор Тодоров

800 метра: Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов

1500 метра: Иван Минков Иванов

60 метра с препятствия: Станислав Станков, Александър Евтимов

Скок височина: Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Овчарски скок Алекс Любенов, Евгени Енев

Скок дължина: Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок: Лъчезар Вълчев

Жени:

60 метра: Радина Величкова, Кристен Радуканова

400 метра: Андреа Савова, Виктория Чанкова

800 метра: Лиляна Георгиева

1500 метра: Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман

3000 метра: Девора Аврамова

60 метра с препятствия: Ива Деливерска

Скок височина: Сияна Бръмбарова, Натали Костова

Скок дължина: Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова

Троен скок: Анжелина Петкова, Диана Ангелова

