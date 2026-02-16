Последната битка на ДС през спомен за македонския "Петрохан"

Авторът Благойче Атанасоски е популярен политически анализатор в Северна Македония. Това е негова статия за отношенията, написана специално за Actualno.com. Запазваме умишлено някои от езиковите особености на текста.

Няколко дни преди големия християнски празник Великден, през пролетта на 2012 г., Македония и македонската общественост бяха шокирани от петорното убийство, извършено срещу четирима млади хора (18-22 години) и един възрастен рибар, на брега на малък местен езер край село Смилковци в Скопие. Официалната версия на официалните органи, разследващи ужасяващите множество убийства, както и изявленията на македонския министър на вътрешните работи Гордана Янкуловска, когато случаят беше "изчистен", бяха, че това вероятно най-зловещото деяние в кратката независима история на страната, е извършено от четирима радикализирани мюсюлмани (от етнически албански и етнически босненски произход). Те умишлено, съзнателно, целенасочено са извършили това зверско деяние срещу млади членове на етническата македонска общност, православни християни, в навечерието на големия християнски празник, с цел да нарушат сигурността и стабилността на Македония. И това беше всичко. Делото беше приключено и архивирано, някои от подсъдимите "избягаха" в съседно Косово и не бяха екстрадирани обратно, някои са в македонски затвори.

Почти 15 години след това ужасно събитие, когато се споменава за него, македонската общественост, с доза съмнение и дилеми, приема официалната версия на властите. Да не говорим, че никой разумен човек не вярва, че просто така, няколко психопати и хладнокръвни чудовища биха го направили, без предварително да бъдат координирани, вдъхновени и организирани от разузнавателните служби, целящи дестабилизиране на страната.

Благойче Атанасоски

Истеризация на мисирките

Случаят "Петрохан", при който трима членове на екологична организация първо бяха открити хладнокръвно застреляни, а след това бяха открити телата на собственика на планинската хижа, заедно с 23-годишен мъж и 15-годишно дете, смая и истеризира българската общественост и я остави в шок. Бавната реакция на официалните институции на системата (МВР), откриването на останалите три тела на "Околчица" от "случаен овчар" хвърля още по-безпрецедентно съмнение върху това какво се крие зад умопомрачителното шесткратно отнемане на живота на български граждани, включително на непълнолетно дете.

В цялата какофония и истерия на обществото, определени медийни кръгове, самопровъзгласили се журналисти, криминолози, социолози, „анализатори“, фалшиви журналисти, все платени „тролове“ (мисирки) на правителството, в социалните мрежи, без никаква официална информация от официалните органи, се втурнаха да посочат, че това е „ритуално (самоубийствено) убийство“ на секта, свързваща вече мъртвия Ивайло Калушев с кмета на София Васил Терзиев, който в свой FB статус не скри, че лично познава починалия, и е помогнал финансово на тяхната НПО-та. Те дори поискаха оставката на самия Терзиев, обвинявайки политиците от ПП-ДБ във връзки с „чудовищата“, които вече са мъртви и не могат да говорят (бел. гл. ред. - и дори този сценарий, за педофилска секта, да отговаря на обективната истина, заради всичко случило се като представяне на информация тази истина не би била приета от огромна част от българското общество). Всичко това се случи, когато България официално отива на не знам си дори кои предсрочни парламентарни избори по ред, без официално избран министър-председател, с бивш президент в оставка, който обявява политическа битка. Тоест, в политически „мъглив и неясен“ терен, около два месеца преди новата, този път „историческа“ електорална конфронтация на българските политически елити. Можем ли да предположим тезата, според тази логика, че държавата (четете мафията/четете службите/четете ДАНС), за да спасят своите десетилетия наред добре запазени позиции и привилегии, които са им донесли безпрецедентен капитал от милиони евро, а за някои дори милиарди, са били или са безскрупулни психопати до степен да замислят, инсценират, планират и след това да реализират този гнусен сценарий?

Правата истина никога няма да излезе наяве

Печално известен факт е, че реалната истина, в страна като Македония или България, за подобни гнусни убийства, никога няма да излезе наяве. Без значение какъв ще бъде крайният епилог от разрешаването на „мистерията“. Тоест, нито македонските, нито пък българските граждани биха повярвали в това. Това е така, защото и двете страни (почти всички на Балканите), са контролирани от службите, които чрез назначените и представлявани от тях лица, предимно в политиката, политическите партии, бизнеса, медиите и академичните среди, контролират политическите, но най-вече икономическите и бизнес отношения и процеси в страната, чрез които натрупват огромно, безпрецедентно богатство в сметките си. И са ненаказани, от „органите на закона“, защото и те са под техен контрол. Такива 35 години „управление“ в нашите страни, след падането на комунизма, доведоха до масово разочарование и недоверие в институциите на системата, а това също доведе до масова емиграция към западноевропейски и институционално регулирани страни. Не и в Русия, например.

Дали подобно „управление“ беше нещо ново и безпрецедентно за нашите региони? Абсолютно не! Старата комунистическа червена номенклатура само се преоблече в „демократична“ униформа, за да се адаптира към промените. Иначе всичко остана същото: методите, парите, авторитетът и властта са все още с тях. А що се отнася до запазването им, те нямат никакви скрупули.