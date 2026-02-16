Войната в Украйна:

16 февруари 2026, 7:51 часа 492 прочитания 0 коментара
Новите точки за яслите и детските градини в София: Разяснения

Изравняваме тежестта на постоянния и настоящия адрес. Това заяви Десислава Желязкова, зам.-кмет по образование на София, коментирайки темата с детските градини в столицата и готвени нови правила. Тя поясни, че ще се дава допълнителна точка за по-отдалечени места в столицата т.е. кметства – например Владая.

За всичко като готвени промени, което говори Желязкова, тя изтъкваше като аргумент "дискриминация". Например - родителите във Владая трудно могат да водят децата си в детска градина в София, докато тези в "Манастирски ливади" имат повече възможности за това, заради което се въвежда и допълнителната точка за кметствата - ОЩЕ: Край на ключово предимство: Променят правилата за кандидатстване за детска градина

Конкретно – промяна се готви така, че да не може да се вземат места в ясли и детски градини, които са "запазени", но на практика детето, което трябва да ползва такова място, не го ползва. Затова и ще отпадне допълнителната точка за посещение в ясла.

Още: За всяко дете - детска градина: Сгради и да има, учители от къде?

Това, което правим, е да пропускаме работната група – ние трябва да изпълняваме съдебно решение. Става въпрос за деца в риск, при които родителите са с присъди. Такива случаи годишно в София са 5-6, каза пред БНТ Желязкова.

Надяваме се в края на февруари новата проектонаредба да бъде разгледана от Столичния общински проект или поне на 12 март, посочи зам.-кметът по образование. Тя потвърди, че е възможно промените да са в сила още преди следващото класиране за яслите и детските градини.

Още: Васил Терзиев с обещание: До края на 2027 г. няма да има неприети деца в градина и ясла

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
