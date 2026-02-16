Лайфстайл:

16 февруари 2026, 8:49 часа 314 прочитания 0 коментара
Туризмът отчаян преди избора на нов министър: Стига с това "топло място", намерете експерт

Недоволни от трупащите се проблеми в сектора и липсата на визия за решаването им, от туристическия бранш излязоха с обща позиция, свързана с фигурата на бъдещия ресорен служебен министър, изпреварвайки събитията по сформирането на кабинет.

Туристическита асоциации обясниха хода си с нетърпимостта към досегашната политика, която е виждала поста просто като "топло място" за приближени хора, а не за истински специалисти.

От бранша призовават този път да се подходи сериозно и да бъде назначен министър с експертиза и от бизнес средите в туризма, който има опит и наблюдения над нуждите на сектора.

"Няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място"

Те са категорични, че на бранша е нужен професионалист за министър на туризма.

"Категорични сме, че няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място. Туризмът не е приоритет на държавата, въпреки че пряко и косвено допринася за близо 15 на сто от БВП. От години проблемите на бизнеса стоят нерешени и всяка година напомняме за тях неколкократно", се казва в становището.

В позицията пише още, че вместо политиците да се опитат да улеснят работата на бранша и да подобрят имиджа на страната ни като дестинация, те продължават да назначават министър след министър на туризма не с визия за работа, а с цел да намерят топло място на поредния "наш човек", който не се съобразява с проблемите на бранша, а започва да прокарва своя лична политика, далеч от нуждите на туристическия сектор.

По думите им е необходимо да се търси или успешен човек от туристическия бизнес, тъй като проблемите се множат, а бизнесът е оставен да се спасява сам, или такъв, който е приет от голяма част от бранша.

"Не може определен кръг от лица да са абонирани" за постовете

"Ако отново ще опитваме да правим туризъм с хора, които разделят бранша, не се съобразяват с приоритетите на бизнеса, то усилията ни за създаване на самостоятелно министерство на туризма и над 30 години инвестиции в хотели и ресторанти ще са хвърлени на вятъра", смятат асоциациите.

"Не може определен кръг от лица да са абонирани за административното ръководство на сектора, т.е. за министри, и въпреки усилията ни да променим нещата, за да наложим и поддържаме добрия имидж на дестинация България, да ни карат да се борим с вятърни мелници отново и отново, без никаква промяна", пишат още те.

От бранша изразяват надежда, че служебният премиер Андрей Гюров ще се съобрази с техните искания и няма да сложи на поста "поредният спуснат отгоре човек", а някой, който наистина иска да работи за бъдещето на българския туризъм и се ползва с подкрепата на по-голямата част от бранша.

Десислава Любомирова
