Лайфстайл:

16 февруари в историята: Димитър Миладинов е арестуван. Избран е първият български екзарх

16 февруари 2026, 7:45 часа 453 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

16 февруари 1861 г.: Арестуван е Димитър Миладинов

На този ден българският просветител и книжовник Димитър Миладинов е арестуван в родния си град Струга. Окован във вериги, той е изпратен в Битоля и хвърлен в затвора. 

Прочетете също: 11 февруари в историята: Унижение за Димитър Димов - принуден е да редактира романа "Тютюн"

Миладинов е преследван от гръцкото духовенство след като през 1836 г. успява да въведе изучаването на българския език в гръцко училище като учител в Прилеп.

Миладинов преподава в училищата в Охрид, Струга, Кукуш, в гръцко училище в Битоля. Той обикаля Босна и Херцеговина по време на Кримската война. Заедно с учителската дейност се занимава и с борбата за равноправие на българите и българската култура. През 1860 г. Миладинов обнародва дописки в “Цариградски вестник". През това време той обикаля из македонските села и градове, за да събира помощи за дострояването на българския храм “Св. Стефан" в Цариград.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Турските власти го арестуват на 16 февруари 1861 г. по обвинения на гръцкия владика Мелетий. Миладинов е обвинен в подбуждане на населението срещу властта. Срещу него са отправени и обвинения за агитация в полза на Русия.

Миладинов лежи в затворите в Охрид, Битоля, Солун, Цариград. Той умира в Цариградския затвор. Предполага се, че е починал от тиф. Съществува версия, че с брат му Константин са отровени от фанариотите.

Прочетете също: 10 февруари в историята: Екатерина Каравелова е изправена пред съда. Подписан е Парижкият договор

16 февруари 1872 г.: Избран е първият български екзарх

На този ден Иларион Ловчански отказва да приеме екзархийския пост. Той изтъква, че е вече стар за предложения пост. Още на същия ден се провежда ново събрание - за екзарх е избран видинският митрополит Антим I, чието светско име е Атанас Михайлов Чалъков. Той става първият български екзарх. Известен е като общественик и политически деец. Роден в Лозенград (дн. в Турция). Възпитаник е на Коручешменското училище в Цариград, а след това на Богословското училище на о. Халки и на Духовната академия в Москва.

След завръщането си от Русия, той става преподавател. По-късно става и ректор на Духовната семинария на о. Халки. Ръкоположен е за варненско-преславски митрополит през 1861 г., а през 1868 г. - за видински митрополит.

Антим I отхвърля каноническото подчинение на Цариградската патриаршия. Борейки се за независима българска църква, той се обявява срещу унията. През 1876 г. е заточен в Мала Азия, тък като по време на Априлското въстание защитава българския народ. През 1878 г. той е освободен и отново става екзарх. През 1879 г. е избран за председател на Учредителното събрание и на Първото Велико Народно събрание. Антим Първи умира на 1 декември 1888 г.

Прочетете също: 12 февруари в историята: Христо Ботев пише писмо до Тодор Пеев: "Не иска молитва, а мотика"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден история Димитър Миладинов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес