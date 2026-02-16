Ето колко би получила коалицията около Румен Радев при избори днес: Първо проучване

Новата формация, ръководена от Румен Радев, би получила подкрепата на 25.6% от гласовете, ако изборите са днес. Това показва проучване на Маркет линк, проведено в периода 7 - 13 февруари 2026 г. сред 1019 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета . То е финансирано и реализирано съвместно от bTV и Маркет линкс.

ОЩЕ: Радев заговори за купуване на гласове, атакува пак модела "Борисов-Пеевски" и обяви две важни цели

ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 15.4%. След тях се нареждат коалицията ПП-ДБ – с 12.5%, ДПС – Ново начало – с 10.5% и „Възраждане“ – с 4.5%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП – Обединена левица. Величие, ИТН и АПС на Ахмед Доган.

Макар и с все още ниска мобилизация, ясно се вижда възможността формацията, ръководена от Радев, да бъде първа политическа сила след изборите. От проучването става ясно, че фрагментацията на партиите в следващия парламент може да намалее и той да бъде съставен от най-малко 4, но и не повече от 6 формации.

Структура на подкрепа към Радев

Важно наблюдение от проучването е фактът, че основният дял от привърженици на нова партия на Румен се формира от миграция от политическите сили, представени във все още работещото народно събрание (15%).

Вторият стълб е съставен от нови гласоподаватели, които не са участвали на последните избори през октомври 2024. Третият представлява гласувалите за малки формации, както и не подкрепям никого.

ОЩЕ: АПС отнесе до ЕК ограничаването на секциите в чужбина, иска вето на президента

При липса на достатъчно ясно ценностно позициониране на новата формация на Радев, изглежда става въпрос за преливане на наказателен и антисистемен по своя характер вот. Това се потвърждава от видимата възприемчивост на симпатизантите на Румен Радев към евроскептични и прокремълски позиции, с което профилът на подкрепящите го се припокрива с този на симпатизантите и гласоподавателите на Възраждане и Величие.

Доверие в политически фигури

В ситуация на очаквани значителни електорални размествания, рейтингите на основните политически лидери показват склонност към по-резки изменения. Но докато представителите на формациите в 51-вия парламент остават с доверие в тесния диапазон от 8 до 16%, то доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост не само не се свива, но и нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината.

Новият председател на социалистическата партия крум Зарков се ползва с доверието на почти три пъти повече граждани (11%), за разлика от Атанас Зафиров, който сдава поста едва с 4%.

Мобилизация за предсрочен вот

След поредици от изборни кампании с много и дори рекордно ниски нива на избирателна активност, вече се очертава значително по-различна картина, която показва, че има шанс да бъде повторен резултатът от април 2021 г. Понастоящем 56% декларират твърда готовност за участие на предсрочните избори, като е налице и допълнителен резерв, от който макар и трудно, не е изключено да бъдат привлечени още имащи право на глас.

Обратен ефект би постигнало намаляване на броя на избирателните секции извън страната и ЕС, на което вече беше наложено вето от страна на президента Йотова.