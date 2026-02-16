"Копи-пейст": Фискалният съвет обясни защо няма Бюджет 2026

„Проблемът затова да няма Бюджет 2026 е политически и нарушеното доверие във всяка една област. Доверието е нарушено, защото се натрупват грешни решения – прави се една грешка и после вместо да се коригира, тя се запушва“. Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Според него няма човек на заплата, който да е много богат и много беден било то с приет бюджет или не. Тези, които стават богати са собствениците и мениджърите, отчете Дацов. Още: Радостин Василев не вярва да се намери мнозинство за удължителен бюджет

Гледайте енергетиката - невероятни печалби

Снимка: Actualno.com

„Ако си говорим за силата на хората във властта – гледайте енергетиката. Енергетиката е най-показателен със затворен кръг и с невероятни печалби. Всички останали области трябва доста да поработят, за да направят печалби. Основният проблем е, че бюджетът, който е изпълнен през 2025 година, няма нищо общо с внесения Бюджет 2026“, коментира той.

Дацов разкритикува, че Бюджет 2026 е „копи-пейст“ на старите бюджети.

Според него до юни месец е много ясна процедурата на държавата, която функционира с удължителен бюджет. „Служебното правителство да се придържа към духа на Закона за удължителния бюджет“, призова Любомир Дацов.

Той е на мнение, че ако продължи този тип политика на неприемане на бюджет и без реформи в него, то вдигането на данъците е неизбежно. „Ако популизмът продължи естествено, че ще генерираме по-големи дългове и дефицити, това ще се отрази и на данъците“, предупреди Дацов.

