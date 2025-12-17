Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко падна, след сериозно повишение вчера, като тази сутрин европейската валута рязко слезе почти до кота 1,17 към американската. Като цяло през есента еврото бе достигнало до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари. Преди това обаче европейската валута беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1705 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1753 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,18 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.