Законова поправка може да хвърли един милион българи в дългова спирала

Законова поправка може да вкара един милион кредитни и лизингови клиенти в опасност от дългова спирала. Това твърдят от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). По думите им с предложение между първо и второ четене на удължителния бюджет, е вкарана поправка, с която на търговските банки се дава достъп до системата за справочна и удостоверителна информация (REGIX), данни до Регистъра на заетостта, както и данни за осигурените лица, включително и лични данни и данъчно-осигурителна информация, за целите на оценка на кредитоспособността.

"Ограничаване достъпа на небанковия финансов сектор до регистри"

"С промените е налице ограничаване на достъпа на небанковия финансов сектор и лизингите до описаните електронни регистри относно трудовия статус на кредитополучателите, които са от ключово значение за оценка на кредитоспособността“, пишат от АОНК.

Още: Банките ще докладват на НАП кой си открива сметка, НАП ще докладва на банките колко пари имаме

Според тях законовата поправка:

Спира регистрирани в БНБ финансови институции да проверяват кредитоспособността на клиентите;

Липсва информация за доходи, задлъжнялост и осигурителен статус рискът при кредитирането нараства неимоверно и гарантира дългова спирала;

Ще бъдат засегнати поне 1 млн. българи, клиенти на лизинг и небанкови финансови институции;

Европейска регулаторна рамка изисква държавата да предоставя равен достъп до тази информация на всички законни кредитори;

Нужна е спешна корекция в предложената законова поправка или рискуваме бум на лошите кредити и лихварството;

"Нуждата от коректно определяне на кредитоспособността е от изключителна важност, както за стабилността на финансовата система в страната, така и за защитата на потребителите. Небанковите финансови институции и търговските банки имат идентичност на предоставяните услуги и е налице необходимостта от защита на едни и същи публични интереси, както и на интересите на потребителите. Закона за потребителския кредит (ЗПК) изисква кредиторите да извършват оценка на кредитоспособността, като могат да използват различни източници на информация, включително външни и независими такива. Разчитането единствено на информация, предоставена от клиента, е несигурно и субективно, което създава риск от неправилно кредитиране“, посочват от АОНК.

Още: Положението с общините е закърпено: "Удължителният бюджет" мина на второ четене през комисия

Според тях ограничаването на достъпа до регистрите води до нарушаване на конкурентното законодателство, като доставчици на едни и същи услуги се регулират различно и една част от бизнес получава конкурентно предимство.

"Небанковите финансови институции са длъжни да прилагат механизми за ранно установяване на затруднения при погасяване. Това предполага наличие на актуална и обективна информация за трудовия статус и доходите. Европейската регулаторна рамка изрично задължава използването на публични регистри. Достъпът до достоверна информация предотвратява отпускането на кредити без реална възможност за погасяване и защитава потребителите от прекомерна задлъжнялост. По този начин се подпомага отговорното кредитиране и се ограничават нелоялните практики и лихварството“, коментират АОНК.

В позицията им се допълва: "Небанковите финансови институции и лизингите са задължени лица по ЗМИП и европейското AML законодателство, според което те трябва да установяват произход на средствата, да проверяват професионалната дейност на клиента. За тези проверки законът изисква използване на редица независими източници на информация. Видно от това достъпът до публични регистри е необходим за изпълнение на AML задълженията и е ключов за препятстването на прането на пари".

"Кредитиране без достъп до описаната информация е в нарушение на европейските директиви, в нарушение на задълженията за извършване на детайлна оценка на кредитоспособността на клиентите и в нарушение на защитата на клиентите, което ще доведе до сигурно изпадане на немалка част българите в дългова спирала“, посочват от АОНК.