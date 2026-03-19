Войната в Украйна:

Куриозно и опасно: Мъж намери 1,5 кг живак и три дни търси институция, която да го вземе

19 март 2026, 0:36 часа 1124 прочитания 0 коментара
Куриозно и опасно: Мъж намери 1,5 кг живак и три дни търси институция, която да го вземе

Куриозна, но в същото време и опасна ситуация. Мъж намери близо килограм и половина живак в мазето си. Три дни нито една институция не реагира и не прибира опасния метал. Разчиствайки мазето си в центъра на София, Боян Атанасов намира стъклено шишенце от спирт, в което обаче има около 150 мл сребриста течност. Веднага му прави впечатление, колко е тежко. Свързва се с няколко институции, за да предаде опасния химичен елемент. Казват му обаче, че нямат къде да го съхраняват, предава bTV.

Още: "Бяха навсякъде": 100 кг живак, основи и киселини бяха намерени в столичен апартамент

Звъни на Столична община и днес. „Не приемаме отпадъци, които съдържат живак. Вие трябва да си намерите фирма, тъй като е във ваше владение. Вие сте собственик на живака“, обясниха от общината.

Още: Разлив на живак от изоставена раница в Перник

От Дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Общината все пак откликват и взимат живака, за да го предадат за унищожение. Извършват и проверка на мазето, в което е съхраняван повече от десетилетие.

Още: Как се казва единственият метал, който е течен при стайна температура?

От Столичната община припомнят, че на сайта на Инспектората има годишен график за приемане на опасни отпадъци. На територията на София има и няколко сертифицирани фирми, извършващи тази дейност.

Още: Баща инжектира едногодишната си дъщеря с живак в Германия

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
София живак опасни вещества
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес