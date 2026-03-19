Куриозно и опасно: Мъж намери 1,5 кг живак и три дни търси институция, която да го вземе

Куриозна, но в същото време и опасна ситуация. Мъж намери близо килограм и половина живак в мазето си. Три дни нито една институция не реагира и не прибира опасния метал. Разчиствайки мазето си в центъра на София, Боян Атанасов намира стъклено шишенце от спирт, в което обаче има около 150 мл сребриста течност. Веднага му прави впечатление, колко е тежко. Свързва се с няколко институции, за да предаде опасния химичен елемент. Казват му обаче, че нямат къде да го съхраняват, предава bTV.

Звъни на Столична община и днес. „Не приемаме отпадъци, които съдържат живак. Вие трябва да си намерите фирма, тъй като е във ваше владение. Вие сте собственик на живака“, обясниха от общината.

От Дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Общината все пак откликват и взимат живака, за да го предадат за унищожение. Извършват и проверка на мазето, в което е съхраняван повече от десетилетие.

От Столичната община припомнят, че на сайта на Инспектората има годишен график за приемане на опасни отпадъци. На територията на София има и няколко сертифицирани фирми, извършващи тази дейност.

