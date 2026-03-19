На местните избори: Французи избират между Хитлер и Зеленски (СНИМКА)

В общинските избори в малкия френски град Арси сюр Об, двама кандидати се изправиха един срещу друг — Шарл Хитлер и Антоан Рено-Зеленски. И двамата политици бяха изненадани от известността, която техните фамилии им донесоха в социалните мрежи, очевидно свързвайки ги с Адолф Хитлер и Володимир Зеленски.
The French are choosing between Hittler and Zelensky— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026
In the municipal elections in the small French town of Arcy-sur-Aube, two candidates faced off — Charles Hittler and Antoine Renaud-Zelensky.
Шарл Хитлер не крие, че се е приспособил към подигравките, свързани с неговата фамилия. "Ако запазих фамилията си, то е, за да покажа, че не всеки с такова име е идиот! Всичко зависи от начина, по който я използваш", казва политикът.