Любопитно:

На местните избори: Французи избират между Хитлер и Зеленски (СНИМКА)

19 март 2026, 2:04 часа
В общинските избори в малкия френски град Арси сюр Об, двама кандидати се изправиха един срещу друг — Шарл Хитлер и Антоан Рено-Зеленски. И двамата политици бяха изненадани от известността, която техните фамилии им донесоха в социалните мрежи, очевидно свързвайки ги с Адолф Хитлер и Володимир Зеленски

Шарл Хитлер не крие, че се е приспособил към подигравките, свързани с неговата фамилия. "Ако запазих фамилията си, то е, за да покажа, че не всеки с такова име е идиот! Всичко зависи от начина, по който я използваш", казва политикът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Адолф Хитлер Местни избори Франция Володимир Зеленски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес