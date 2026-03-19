Правителството на Гюров:

Разкритие: Иран систематично унищожава радари в Близкия изток

19 март 2026, 0:50 часа 446 прочитания 0 коментара
Спътникови снимки и видеозаписи, анализирани от ABC News, показват, че Иран и неговите проксита са атакували най-малко 10 радара в Близкия изток от началото на войната, започнала преди повече от две седмици. Някои от целевите системи — включително радари от най-ново поколение за противовъздушна отбрана като AN/TPY-2 и AN/FPS-132, изглеждат повредени, макар пълният обхват да е неясен поради ограничени спътникови данни.

Експерти са категорични, че тези радари са критични за воденето на военни действия, но от друга страна са изключително уязвими, тъй като тяхното увреждане може да намали възможностите за ранно предупредително наблюдение, ефективно „частично заслепявайки“ системите за противовъздушна отбрана. Повече от 25 обекта в седем бази в пет държави бяха засегнати от ирански ракети и дронове. Сред тях са обекти в Саудитска Арабия, ОАЕ, Йордания, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Да прехванеш ракета на метри от земята

Същевременно в социалните мрежи се появиха кадри от прехващането на иранска ракета от противовъздушната система „Железен купол“. Любопитното в случая е, че унищожаването на обекта става при много ниска височина, буквално секунди преди тя да порази целта си в Тел Авив.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
радар радари ПВО война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес