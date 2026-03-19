Разкритие: Иран систематично унищожава радари в Близкия изток

Спътникови снимки и видеозаписи, анализирани от ABC News, показват, че Иран и неговите проксита са атакували най-малко 10 радара в Близкия изток от началото на войната, започнала преди повече от две седмици. Някои от целевите системи — включително радари от най-ново поколение за противовъздушна отбрана като AN/TPY-2 и AN/FPS-132, изглеждат повредени, макар пълният обхват да е неясен поради ограничени спътникови данни.
Satellite imagery and videos analyzed by ABC News indicate that Iran and its proxies have struck at least 10 radar sites across the Middle East since the war began over two weeks ago.— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026
Експерти са категорични, че тези радари са критични за воденето на военни действия, но от друга страна са изключително уязвими, тъй като тяхното увреждане може да намали възможностите за ранно предупредително наблюдение, ефективно „частично заслепявайки“ системите за противовъздушна отбрана. Повече от 25 обекта в седем бази в пет държави бяха засегнати от ирански ракети и дронове. Сред тях са обекти в Саудитска Арабия, ОАЕ, Йордания, Кувейт, Катар и Бахрейн.
Да прехванеш ракета на метри от земята
Същевременно в социалните мрежи се появиха кадри от прехващането на иранска ракета от противовъздушната система „Железен купол“. Любопитното в случая е, че унищожаването на обекта става при много ниска височина, буквално секунди преди тя да порази целта си в Тел Авив.
WATCH: Very low Iron Dome interception of an Iranian missile at the last moment.— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026