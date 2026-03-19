НА ЖИВО: Иран удари една от най-големите рафинерии за втечнен природен газ в света

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран атакува рафинерията за втечнен природен газ „Рас Лафан“ на Катар. В заявление QatarEnergy потвърдиха, че тази вечер Индустриалният град Рас Лафан е бил обект на ракетни атаки. Екипите за спешно реагиране са били изпратени незабавно, за да потушат избухналите пожари, като са причинени значителни щети. Към настоящия момент няма данни за жертви.

Припомняме, че през изминалата нощ САЩ и Израел атакуваха гигантското газово находище "Южен Парс", което се споделя с Катар и е най-голямото в света. Под ударите е попаднал и важният за нефтената индустрия на Иран Асалуех – ключов пристанищен град на брега на Персийския залив, който е от стратегическо значение за енергийния сектор на целия регион, предаде Блумбърг. Иранците моментално се заканиха, че ще отвърнат реципрочно и призоваха работещите в петролната индустрия на ОАЕ, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия да се евакуират.