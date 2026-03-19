НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 19.03.26 - Зеленски показа как контролира сигурността с таблет в реално време

19 март 2026, 1:11 часа
Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинският президент Володимир Зеленски представи пред британския парламент доказателства, че развитието на системите за сигурност може да бъде бързо и по-евтино от старите системи за отбрана. Той показа iPad със софтуер, който позволява на украинските власти да контролират сигурността в реално време. "Това е истина. Разполагаме с тези iPad-и – аз имам един, премиерът ми има един, министърът ни на отбраната и най-висшите ни военни командири също го имат. Той ни позволява да виждаме фронтовата линия в Украйна и дори всеки убит враг – с видеодоказателства", заяви украинският лидер пред депутатите в Обединеното кралство, където беше на посещение, за да подпише отбранително споразумение. "В момента 90% от руските загуби на фронта се дължат на нашите дронове. Ето защо е толкова важно да знаем кой има предимство при дроновете и да бъдем бързи и силни в отбраната срещу тях", подчерта още Зеленски.

Елин Димитров, Отговорен редактор
