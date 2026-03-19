Русия с мощна атака срещу Одеса, удари електроцентрала до границата с Полша (ВИДЕО)

19 март 2026, 1:41 часа 551 прочитания 0 коментара
В нощта на 19 март руската окупационна армия предприе масиран удар с дронове срещу Одеса. При атаката е поразена срещу жилищен комплекс. Според Сергий Лисак – началник на Одеската гвардейска отбранителна армия, са нанесени щети на две многоетажни сгради, еднофамилна къща в историческия център и частни сгради. Вражеската атака е причинила пожари, които са били бързо потушени.

При атаката има ранени. „До момента имаме данни за трима пострадали, двама от които са хоспитализирани в градската болница. Всички спешни и комунални служби са на място и усилията за разчистване продължават“, добави Лисак.

Както кореспондент на УНИАН съобщи по-рано, в сряда, 18 март, около 23:40 часа в региона е било издадено предупреждение за въздушна тревога. Мониторингови канали предупредиха, че повече от две дузини дронове се насочват към града от Черно море. По-късно в Одеса се чуха експлозии, както и дронове, прелитащи над жилищни сгради.

Очевидци съобщиха в социалните мрежи , че отломки са паднали на няколко места в Одеса. По-конкретно, вражески дрон е влетял в един от жилищните комплекси на града. Имаше щети и в центъра на града. Жилищна сграда в друга част на града беше повредена.

Удари край границата с Полша

Руски дронове „Шахед“ удариха електроцентрала в град Нововолинск, разположен непосредствено на границата с Полша, причинявайки частично прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. Според украинските ВВС, дроновете са прелетели през северните Киевска и Житомирска области, заплашили са Ровенска област, а след това е възможно да са атакували Ковел и Нововолинск във Волинска област.

Кметът на Нововолинск Борис Карпус съобщи, че е ударена електроцентрала близо до града. „Приятели, според предварителни сведения, електроцентрала близо до Нововолинск е била ударена. Електрозахранването е спряно в част от селото. Има и прекъсвания на водоподаването“, каза той. По-късно кметът добави, че щетите по електроцентралата са много сериозни и че там все още гори пожар.

Както уточни началникът на Волинската областна администрация Роман Романюк, в резултат на атаката край Нововолинск е повреден обект от критична инфраструктура. „Волин за пореден път беше атакуван от безпилотен самолет тип „Шахед“. В резултат на това в един район на областта беше прекъснато електрозахранването. В момента над 30 000 клиенти са без ток. Всички съответни служби работят на място, за да смекчат последствията“, заключи той. Заслужава да се отбележи, че град Нововолинск се намира на 15 километра от границата с Полша и Люблинското войводство.

Атака и по Лвов

Руските окупационни сили извършиха удар с дрон и срещу западния град Лвов  Атакувана беше Главната дирекция на Службата за сигурност на Украйна в областта, съобщи началникът на военната администрация Максим Козицки в своя Telegram канал. Той каза, че има нанесени материални щети. Освен това, в Лвов са открити отломки от вражески дрон.

„Ако попаднете на подобна находка, не се приближавайте към нея при никакви обстоятелства – може да експлодира. Незабавно се обадете на полицията и Държавната служба за извънредни ситуации“, предупреди Козицки. Всички служби работят на мястото на удара.

Елин Димитров Отговорен редактор
