Руската централна банка подаде нов иск в съда на ЕС заради замразените руски активи

Руската централна банка съобщи, че е подала втори иск до Съда на Европейския съюз за оспорване на регламент на ЕС, който позволява използването на замразени руски активи за изплащане на заемите на ЕС към Украйна. Регламентът, от 24 февруари 2026 г., предвижда заемът на ЕС за Украйна да бъде изплатен само когато Украйна получи репарации от Русия за инвазията през 2022 г., като същевременно ЕС си запазва правото да използва замразените руски активи за изплащане на украинския дълг.

300 милиарда долара руски държавни средства са замразени

Руската централна банка изчислява, че около 300 милиарда долара руски държавни средства са замразени от западни държави. По-голямата част от тях се намират в Европа и се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear.

През март миналата година банката оспори решение от декември 2025 г., с което активите ѝ в Европа бяха замразени за неопределено време, като заяви, че мярката е била въведена със „сериозни процедурни нарушения“. Жалбата също беше подадена до Съда на ЕС.

На 15 май съд в Москва уважи иска на Руската централна банка за обезщетение от Euroclear във връзка със замразяване на активи на стойност 18,17 трилиона рубли (253,77 милиарда долара).

