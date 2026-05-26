Земеделците искат да няма ДДС за продукцията им

Премахване на ДДС върху българската продукция за поне 2-3 години. За това настояват родните земеделци.

Секторът има нужда от предвидимост и защита, а не просто финансово подпомагане. Това заяви Иван Кабуров, зам.-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и фермер от пазарджишкото село Мало Конаре.

В България има много звена, които манипулират цените и ги увеличават и затова се получава много висока цена до крайния потребител, заяви Кабуров.

Липса на обединение

Той подчерта, че натискът не идва от пазара като принцип, а от неговото изкривяване – особено в междинните звена, където липсва ефективен контрол.

Според него друг съществен проблем е неспособността на производителите да защитят интересите си заради липсата на коопериране. "Не сме обединени в кооперативи и няма политики, които да защитават нашите права", категоричен е той.

По думите му това прави земеделците силно зависими от търговците, особено предвид краткия срок за реализация на продукцията.

Значението на сивия сектор

Кабуров акцентира и върху огромния сив сектор в земеделието - масовото укриване на обороти и данъци, което създава неравнопоставеност.

Той даде и конкретни примери за занижено деклариране на внос и търговия без документи, което позволява на нелоялни играчи да диктуват пазара.

"Стока се внася на занижени цени, продава се без документи и се спекулира с цените", разясни фермерът.

Той крититува начина, по който се разпределят субсидиите и в земеделието и настоя за реални политики вместо "пари на парче". Според него секторът има нужда от предвидимост и защита, а не просто финансово подпомагане, предаде БНР.

Искане за премахване на ДДС

Едно от конкретните предложения е временно премахване или силно намаляване на ДДС за българската продукция.

"Българската продукция трябва да бъде освободена от ДДС поне за 2-3 години, за да се изсветли секторът", категоричен е той.

По думите му именно чрез изсветляване на икономиката може да се създадат условия за реална конкуренция и устойчив растеж.

Кабуров даде като пример за успешна политика Унгария, където държавата активно инвестира в модерни оранжерии.

"Държавата ги е финансирала, за да си осигури хранителния суверенитет, произвеждат много на ниска себестойност", обясни той.

Според Кабуров до седмица се очаква българските сезонни зеленчуци да излязат на пазара и това да свали цените им.

"До 10 дни цената на доматите и краставиците ще бъде много ниска. Но това не е добра новина за производителите, защото българският производител няма да може да си покрие разходите с ниските цени", заяви Кабуров.

Фермерът е категоричен, че българският земеделски производител трябва да бъде само производител, а не счетоводител, деловодител и да бяга по инстититуциите заради бюрокрацията в сектора.