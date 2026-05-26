Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар неочаквано пое надолу днес, след рязкото повишение вчера, когато сериозно се вдигна далеч над границата от 1,16 към американската валута. Днес обаче, европейската валута изцяло смени посоката си спрямо щатската. Все пак, в последната седмица като цяло еврото се задържа на малко по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1628 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1643 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 20 май, когато беше на ниво 1,1594 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.