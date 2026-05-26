Нова трансферна цел на Левски: Ще успят ли "сините" да доведат бранител от Шефилд Юнайтед?

26 май 2026, 8:47 часа 459 прочитания 0 коментара

Столичният гранд Левски проучва възможността да подсили защитата си с един от най-перспективните млади български футболисти - Михаил Полендаков, съобщава "Мач Телеграф". В момента десният краен бранител е част от английския Шефилд Юнайтед, но липсата на игрово време в първия състав на "остриетата" може да го върне обратно в родната Първа лига.

Левски намира решение на важния казус с правилото "U 23" в лицето на Михаил Полендаков

Интересът на "сините" към Полендаков не е случаен. От следващия сезон влизат в сила нови разпоредби, според които всеки отбор в елита трябва задължително да започва мачовете си с поне един българин до 23 години в титулярния състав. Роденият през 2007 г. защитник е идеална опция за треньорския щаб на "Герена", тъй като съчетава младост с вече натрупан сериозен опит в професионалния футбол. 

Въпреки крехката си възраст, Полендаков вече има 36 мача в efbet Лига с екипа на Септември. Именно добрите му игри в София доведоха до трансфера му в Англия срещу сумата от 600 000 евро.

За Шефилд Юнайтед един наем на "Герена" би бил логична стъпка в развитието на играча. Вместо да играе за младежките формации на острова, Полендаков ще има възможност да се докаже под напрежение в един от най-популярните клубове в България и да трупа минути в мъжкия футбол.

От страна на Левски, привличането на десния бек ще засили конкуренцията и ще даде дългосрочна перспектива на отбора. Ръководството на клуба се стреми към подмладяване на състава с качествени родни кадри, а Полендаков напълно отговаря на този профил. Очаква се преговорите между двете страни да се интензивират с наближаването на летния трансферен прозорец, като формулата за преотстъпване изглежда най-изгодна за всички замесени страни.

Левски Първа лига Михаил Полендаков
Кристин Попова
