Отнети права: Реферите на Лудогорец - ЦСКА остават извън футбола до второ нареждане

Съдийската комисия излезе със становище след недоволството, причинено от съмнителните решения на арбитрите по време на двубоя между ЦСКА и Лудогорец. Рефера на срещата Стоян Арсов, както и ВАР арбитъра Васил Минев ще бъдат лишени от права за неопределен период от време. Официалната причина, която обявиха от СК е "незадоволителното им представяне".

Безкомпромисни мерки от Съдийската комисия след неотсъдена дузпа и червен картон за влизане в гърди

Най-голямо напрежение се създаде около ситуацията с Идан Нахмиас и Леандро Годой, при която от лагера на ЦСКА поискаха дузпа и директен червен картон за защитника на Лудогорец заради опасно влизане в гърдите на нападателя. "Червените" изразиха остро недоволство от отсъжданията, като според тях ключови решения са повлияли пряко върху крайния резултат.

"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", написаха от комисията.

