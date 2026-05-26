Финансов скок на "Герена": Новият собственик на Левски готви революция в заплатите

Промените в Левски след встъпването в длъжност на новия собственик Атанас Бостанджиев не спират. От “24 часа” съобщават за значително увеличени на клубния фонд “Работна заплата”. Милиардерът официално пое контрола над клуба на 24 април, а само дни по-късно “сините” стигнаха до 27-ата титла в историята си. Сега ръководството подготвя сериозни промени във финансовата политика, особено по отношение на възнагражденията на футболистите.

Лятна селекция с нов таван и подобрени договори за златния шампионски състав

Очаква се таванът на заплатите за новите попълнения да бъде повишен, най-вече заради амбициите на клуба в квалификациите на Шампионска лига и планираната по-сериозна селекция през лятото. Не е изключено и част от настоящите играчи да получат подобрени условия по договорите си.

С тези промени Левски ще се доближи до водещите клубове у нас по финансови показатели. В момента Лудогорец отделя близо 15 милиона евро годишно за заплати, а ЦСКА е с фонд над 10 милиона евро. Според информацията дори Локомотив София разполага със сериозен бюджет за възнаграждения, въпреки че тимът не завърши сред водещите отбори в шампионата.

С идването на Бостанджиев обаче на “Герена” са убедени, че клубът ще започне постепенно да намалява дистанцията спрямо основните си конкуренти и във финансов аспект.

