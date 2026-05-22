Фолклорът е моята същност: MIA D. в Студио Actualno (ВИДЕО)

22 май 2026, 13:30 часа

Мария Димова, по-известна като MIA D., е артист, който се движи свободно между на пръв поглед далечни музикални вселени. Тя с лекота преминава от съвременно R&B звучене към дълбоко вкоренената българска народна традиция - територия, която уверено припознава като своя. След последните си фолклорни проекти „Стойчо отдолу идеше“ и „Привлязла е Гинка“, MIA D. прави рязък, но органичен завой към по-интимен, модерен и чувствен звук с новия си сингъл „Усещам тялото ти”.

"Опитах се да забравя за момента на разочарованието и да се съсредоточа в момента на прегръдката, целувката, допира, усещането за другия човек и за теб и това притихване на душите. Просто реших да оставя тъгата малко по-встрани, да се усеща едно носталгично чувство и да запазя хубавия момент", сподели Мария за новото парче в предаването "Студио Actualno". 

Песента изследва онзи почти електрически заряд между двама души, които се разпознават, усещат се и дишат в един ритъм. Любовта е там, осезаема и близка, но въпреки това остава неизживяна. Именно това напрежение, между импулса и контрола, между желанието и страха, е в сърцето на "Усещам тялото ти".

Музиката и текстът са създадени от самата нея, в съавторство с Александър Христов, Десислава Георгиева и Анастасия Андреу.

"Много е трудно сам да направиш всичко, за мен изкуството е за споделяне. А вдъхновението, колкото и вече да е тривиално, аз навсякъде обяснявам, особено за последните ми парчета, че тъгата е вдъхновението", разказа певицата. 

Заедно с аудиото излиза и музикално видео, реализирано от млад и впечатляващо креативен екип. Режисьори са Александър Казаков и Анна Симеонова, които са с творчески опит от класа на Алек Алексиев и Яна Титова.

Повече за песента и за общото между фолклора и R&B музиката - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
