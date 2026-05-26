Бивш американски посланик: Тръмп няма никаква стратегия за Западните Балкани

Тръмп и колегите му всъщност нямат никаква стратегия за Западните Балкани и следователно за Босна и Херцеговина. Така бившият американски посланик в Сараево Майкъл Мърфи коментира новата ера на САЩ в Западните Балкани. Припомняме, че той напусна тази позиция в началото на 2025 г. след смяната на правителството в САЩ, предаде хърватската медия "Индекс". Според него Белият дом не разбира опасността от етническо напрежение в Босна и Херцеговина и се опитва да реши всичко с „търговски“ подход.

Додик - най-голямата заплаха

Относно лидерът на босненските сърби Милорад Додик, бившият американски посланик казва, че той все още представлява най-голямата заплаха за стабилността и критикува факта, че САЩ отмениха санкциите срещу него при управлението на Тръмп.

Той се пита дали САЩ днес наистина са отдадени на запазването на целостта на Босна и Херцеговина, както твърдят представителите на настоящата администрация.

Обвинения към местен политик

Лидерът на най-голямата опозиционна босненска партия в БиХ Бакир Изетбегович се сблъска със сериозни обвинения, че тайно приема възможността за окончателно етническо разделяне на страната, докато публично осъжда подобни проекти, и това стана повод за нови предизборни сблъсъци, твърди бившият американски посланик.

„Никога не съм обсъждал разделянето на Босна и Херцеговина с американската администрация или с друг международен събеседник. Никой дори не е споменавал подобно нещо, камо ли да го е предлагал“, каза Изетбегович. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди