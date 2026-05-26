Джокович и дъщеря му избухнаха на "Bangaranga" (ВИДЕО)

"Bangaranga" манията бавно, но сигурно завладява целия свят. Спортният елит не прави изключение.

Доказателство за това е хитово в мрежата видео на тенис легендата Новак Джокович, който заедно с дъщеря си Тара засне атрактивен Тик Ток танц. Песента, на която Ноле и Тара танцуват, е неудържимата "Bangaranga", с която България спечели тазгодишната "Евровизия".

Джокович и дъщеря му имат семейна традиция в танците, като се поздравяват един друг по този начин и на корта след успешен мач на Ноле.

Сега обаче са решили да ударят едно съседско рамо на "Bangaranga", така че тя още по-стремглаво да завладее спетовните музикални класации.

Изпълнението на DARA на финала на "Евровизия" вече надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube.

Хитът "Bangaranga" е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България. Песента обаче остана извън Топ 50 в глобалното подреждане на стрийминг платформата, където преди дни достига 11-о място.

Към 24 май DARA слиза до 36-о място в световната класация на Apple Music, след като достигна 23-та позиция, и запазва 7-о място в европейската класация на Apple Music, показват данните на стрийминг платформата.

"Bangaranga" заема №1 в плейлиста за България на Apple Music.