След Манчестър Сити: Кой европейски гранд поведе в надпреварата за Бернардо Силва?

Един от най-емблематичните футболисти на Манчестър Сити в последното десетилетие, Бернардо Силва, се подготвя за нова глава в своята професионална кариера. След като официално бе потвърдено, че португалският национал напуска "Етихад" като свободен агент, трансферният пазар се оживи от очаквания за следващата му дестинация. Въпреки интереса от страна на европейски грандове като Ювентус и Барселона, в момента всичко сочи, че Атлетико Мадрид е най-близо до неговия подпис.

Стратегическите планове на "дюшекчиите" за привличането на Бернардо Силва

За испанския клуб предстоящото лято ще бъде период на сериозни промени. След сезон, в който отборът не успя да завоюва трофей, ръководството е амбицирано да подсили състава, за да се върне към победния път. Въпреки колебливото представяне в Ла Лига, Атлетико си гарантира участие в Шампионската лига за сезон 2026/2027, което е основен коз при преговорите с топ играчи.

Спортният директор Матеу Алемани вече е започнал активна работа по селекцията. Според информация на журналиста Греъм Бейли, клубът е провел поредица от успешни разговори с представителите на 31-годишния Силва. Опитният халф е разглеждан като ключова фигура, която може да внесе повече креативност и класа в полузащитата на Диего Симеоне.

Бернардо Силва приключва престоя си в Англия с впечатляващи показатели. През изминалата кампания 2025/2026 в Премиър лийг той записа участие в 38 мача, вкара 2 гола и направи 4 асистенции.

Макар Атлетико да води в преговорите, ситуацията остава динамична. Ювентус продължава да следи играча, надявайки се да го привлече в Торино, но към момента италианците изостават в надпреварата. Барселона, която отдавна проявява интерес към Силва, все още не е предприела конкретни стъпки поради финансови съображения.

Предстои да разберем дали Бернардо Силва ще избере Мадрид за своето следващо предизвикателство. Междувременно той остава фокусиран върху националния отбор на Португалия, на който му предстои приятелска среща срещу Чили на 6 юни 2026 г. Ако сделката с "Метрополитано" се финализира, това ще бъде един от най-значимите трансфери на годината.

