Общински съветници бламираха парка в „Младост“ в полза на нов бетонен мастодонт

26 май 2026, 12:01 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Въпреки безпрецедентните протести на гражданите, Комисията по екология към Столичния общински съвет (СОС) отложи доклада на „Спаси София“, който трябваше да спре строежа на небостъргач в кв. „Младост“. „Абсолютно скандални и координирани действия белязаха последното заседание на Комисията по екология. По казуса с изграждането на огромна сграда в район „Младост“ беше наложено шокиращо отлагане на доклада, който предвиждаше теренът да бъде спасен и превърнат в парк“, съобщи лидерът Борис Бонев.

Политическа задруга

Отлагането е гласувано по предложение на Димитър Петров от „Продължаваме промяната“ и получи пълната подкрепа от ГЕРБ, ПП, БСП, „Синя София“ и независими общински съветници. Официалният мотив за забавянето – администрацията трябвало да излезе с поредното становище, обясни той в пост във Facebook.

„Зад тази чиновническа хватка обаче прозира нещо много по-грозно - координирана акция за спасяването на кмета Васил Терзиев от поемането на политическа отговорност. Всичко изглежда като преднамерен опит да се разчисти пътят пред построяването на бетонния мастодонт в „Младост“ – желание, което градската управа демонстрира все по-очевидно. Бизнес интереси срещу волята на хиляди софиянци“, заяви общинският съветник.

И питат: „С какви очи тези общински съветници утре ще погледнат избирателите си по улиците? За никого вече не е тайна, че с действията си те обслужват корпоративни и бизнес интереси, които брутално унищожават средата на живот на хиляди семейства в „Младост“.

Гражданите не се отказват и организират нов протест тази сряда (27 май) от 18:00 часа. От „Спаси София“ добавят, че те остават твърдо зад хората и отново ще бъдат там, за да ги подкрепят.

Виолета Иванова
