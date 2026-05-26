Гръцкият кошмар се завърна: Нов опасен инцидент между Турция и Гърция

Въоръжени турски изтребители възобновиха нарушенията на гръцкото въздушно пространство, а един инцидент доведе до имитация на въздушен бой между два гръцки F-16 и два турски F-16 в района между островите Лемнос и Лесбос, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцки официални лица. Сблъсъкът отбеляза третата подобна битка от началото на 2026 г. Предишни инциденти бяха регистрирани на 26 март и 12 май, след по-ранна конфронтация през декември 2025 г.

Преди скорошната серия от сблъсъци, последните симулативни боеве бяха през февруари 2023 г., преди земетресенията в Югоизточна Турция и началото на по-спокоен период в Егейско море.

Нарушенията зачестиха

Гръцките власти съобщиха, че в понеделник са регистрирани 10 нарушения на въздушното пространство. По това време в по-широкия североизточен регион на Егейско море не е имало военни учения, тъй като учението EFES 2026 е приключило на 22 май.

Длъжностни лица в Атина следят дали последният инцидент сигнализира за връщане към по-ранните турски тактики или е изолиран проява на напрежение.

Напрежението около "Синя Родина"

В отговор в парламента на въпроси относно дискусиите около доктрината „Синя родина“, външният министър Георгиос Герапетритис заяви, че международното право изисква споразумение между съседни държави за определяне на границите на изключителна икономическа зона.

„Никой вътрешен законодател не може да обвърже тези въпроси“, каза той, добавяйки, че едностранните действия „нямат абсолютно никакви правни последици“ и са „ненужни и създават напрежение“. ОЩЕ: Доктрината "Синя родина" става закон: Турция чертае нови морски граници в Егейско море