Ще приеме ли Унгария еврото: Виктор Орбан с коментар

Унгария не трябва да приема единната европейска валута - еврото за своя национална валута, тъй като Европейският съюз е в "процес на разпад" и Будапеща не трябва да обвързва съдбата си още по-тясно с Общността. Това заяви днес премиерът на страната Виктор Орбан в интервю за икономическия сайт "ЕкономЕкс", цитиран от Ройтерс. Той засегна и темата за високите лихви в страната.

Лихвата от 6,5 на сто

Орбан коментира, че настоящият основен лихвен процент на централната банка от 6,5 на сто е "по-висок, отколкото би могъл да бъде", като допълни, че намаленията на лихвите ще се случват "много по-бавно, отколкото бихме искали", тъй като управителят на Унгарската централна банка Михай Варга е "предпазлив човек".

Орбан, който е на власт от 2010 г., е изправен пред една от най-трудните си кампании преди парламентарните избори през пролетта на 2026 г., тъй като унгарската икономика е в застой, а високата инфлация възпира централната банка на страната да намали лихвите, посочват анализатори.

Нова програма за кредити

В тази връзка Орбан обяви през уикенда нова програма за евтини кредити за малки и средни предприятия, които ще са с фиксиран лихвен процент от 3 на сто.

Тя последва по-рано обявените субсидии за жилищни кредити за лица, придобиващи жилище за първи път, която беше въведена миналия месец. Лихвите по субсидираните жилищни кредити са наполовина на пазарните ставки.

Новите облекчени заеми за бизнеса ще бъдат достъпни с фиксирана лихва от 3 на сто, като е определен таван от 150 милиона форинта (454 250 долара), заяви Орбан по време на брифинг. Той също така сигнализира за възможното осигуряване на данъчни облекчения за бизнеса, свързани с трудовата заетост, но без да разкрие повече подробности.

Националната банка на Унгария обяви миналата седмица, че правителствените мерки, включително увеличенията на заплатите в публичния сектор, подпомагането на жилищното настаняване за държавни служители и схемата за субсидирани ипотеки, биха могли да увеличат разполагаемият доход на домакинствата с 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 година.

Банката също така смята, че евтините жилищни кредити ще стимулират растежа на потреблението и ще предизвикат скок в кредитирането. Цените на жилищата в Унгария се повишиха значително през последните седмици.

Икономисти обаче предупреждават, че увеличаването на разходите преди изборите догодина представлява фискален риск, като някои се опасяват, че слабият растеж може да доведе до допълнителни ръстове на разходите.