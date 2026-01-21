Ще стигне ли 5000 долара за унция: Цената на златото с нов рекорд

Цената на златото достигна нов рекорден връх днес, тъй като ескалиращото напрежение около Гренландия и сривът на японските държавни облигации засилиха търсенето на сигурни активи, известни като "инвестиция убежище". Тази сутрин българско време спот цената на златото се повиши с 1,62% до 4840 долара за унция, но малко по-рано през деня достигна нов исторически рекорден връх от 4888 долара за унция.

Напрежението около Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не показа признаци на отстъпление от претенцията си за арктическия остров. Това накара премиера на Гренландия да предупреди населението за евентуална военна инвазия, въпреки че добави, че това е малко вероятен сценарий.

САЩ вече заплашиха с допълнителни мита осем европейски държави - включително Германия, Франция и Обединеното кралство - които се противопоставиха на плана на Тръмп да завземе Гренландия, което върна инвеститорските страхове за разрушителна търговска война. Френският президент Еманюел Макрон атакува в Давос търговската тактика на Тръмп, заявявайки, че континентът се нуждае от повече суверенитет, за да избегне "поставяне във васална зависимост и кръвна политика", докато канадският премиер Марк Карни заяви, че международният ред, основан на правила, е на практика мъртъв.

Словесната война в Давос подчерта колко бързо се влошиха отношенията между традиционните съюзници на САЩ, разтърсвайки финансовите пазари, водейки до спад на долара и пазарите на акции, както и увеличавайки търсенето на убежища като благородните метали.

Сривът на японските държавни облигации

Интересът към златото и другите ценни метали се засилва и в резултат на вчерашния срив на японските държавни облигации (спад на цените и ръст на тяхната доходност), което повиши опасенията относно фискалното здраве на големите икономики и накара инвеститорите да избягват валутите и пазарите на суверенен дълг.

Златото намира и допълнителна подкрепа от най-големия му в момента купувач в света - Националната банка на Полша. Централната банка одобри плановете за закупуване на още 150 тона злато, докато централната банка на Боливия възобнови покупките за съгласно новите разпоредби, приети през декември 2025 г.