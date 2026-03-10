Петя Димитрова: Над 26 млрд. лева вече са изтеглени от обращение

Процесът по превалутиране и преминаването към работа с евро е преминал без сериозни затруднения. Това заяви Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България, в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите ѝ банките и централната банка са работили координирано, за да може преходът да стане безпроблемно. „Процесът мина изключително плавно. Банките и Централната банка работиха изключително координирано. Видяхме, че през първите дни и в навечерието на Нова година и след Нова година нещата се случиха изключително бързо“, посочи тя.

Димитрова отбеляза, че банковите служители са работили през всички почивни дни, за да се гарантира нормалното протичане на процеса. „Нашите служители работиха всичките почивни дни до един, за да може наистина този процес да се случи плавно“, каза тя. По думите ѝ през първите дни на януари натоварването е било значително. „Обслужвахме по 120 000 клиенти на ден, което е наистина колосално“, заяви Димитрова.

Тя посочи още, че към момента голяма част от левовете вече са изтеглени от обращение. „Към момента 88% от левовете в обращение, или над 26 милиарда, вече са изтеглени от обращение“, обясни тя. Според изчисленията на банките част от левовете ще останат в населението. „Някаква малка част по нашите изчисления ще остане в населението – около над 3 милиарда“, уточни Димитрова, като допълни, че подобна ситуация е наблюдавана и в други държави. Тя подчерта, че българската банкова система влиза в еврозоната в много добро състояние. „Ние влизаме в еврозоната като банкова система изключително добре капитализирани“, заяви тя.

По думите ѝ капиталовата адекватност на банковата система е близо 22% при средно 16% за еврозоната. „Ние сме с коефициент на ликвидно покритие 281%, при средно 156% за еврозоната“, допълни тя. Димитрова посочи още, че в първите месеци на годината не се наблюдават съществени промени в кредитирането и депозитите. „Около 14–15% е ръстът на кредитирането“, каза тя и добави, че ръстът при депозитите е около 17%.

По отношение на жилищния пазар тя отбеляза, че има признаци на успокояване. „Не виждаме наистина този бум, който беше през последните месеци. Според мен има успокоение“, каза Димитрова.

Тя посочи още, че банките в България поддържат едни от най-ниските лихви при кредитите в Европа. „Факт е също така, че банковата система от гледна точка на лихви и такси е най-ниска в Европа“, заяви тя. По думите ѝ ефектите от преминаването към еврото ще могат да се оценят по-точно след няколко месеца. „Трябва да мине поне първото тримесечие, за да видим дали наистина има промяна“, каза Димитрова.

Тя допълни, че повишаването на кредитния рейтинг на страната е положителен знак. „В момента, в който кредитният рейтинг е повишен, това е позитивно за всички – за банки, за бизнес и за хора“, заключи тя.