Еврото се завръща към котировките от миналата седмица

10 март 2026, 9:27 часа 243 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар се завръща близо до психологическата граница от 1,16 към щатската валута, след рязък спад вчера. Все пак той е значително по-нисък от нивото преди около седмица, когато се движеше около равнището от 1,18. Основен фактор тогава  бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това от началото на годината еврото се възползваше от слабата щатска валута и имаше високи стойности спрямо нея.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1632 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1555 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 9 март, когато беше на ниво 1,1510 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 11 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,919 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

