Странен завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар тази сутрин отстъпи тази сутрин, след възхода вчера, когато европейската валута бе близо до нивото от 1,17 към американската. Трябва да се отбележи обаче, че доларът регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, което спомогна за възхода на еврото.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,166 долара или близо да нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1692 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 януари, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.