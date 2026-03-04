Спорт:

Стимули и повече контрол за изборите: ЦИК обясни как върви подготовката за предсрочните избори

04 март 2026, 8:35 часа 65 прочитания 0 коментара
Добре върви координацията между ЦИК и служебното правителство по подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април. От наша страна няма напрежение. Относно Стоил Цицелков - той не е проблем за ЦИК. Когато възникна проблема с оставката, ние обсъдихме въпроса и обществения съвет ще реши дали той да продължи работа. Това обясни в ефира на БНТ говорителят на ЦИК Росица Матева.

По думите й от обществения съвет има предложения относно секционния протокол – по структурата и разместването на част от колоните и редовете, които най-вероятно ще бъдат приети.

„Досега давахме стимули за участие в обучения, но сега решихме да дадем стимули от 25 евро за правилно попълнен протокол“, каза тя.

„Всички секционни избирателни комисии, които не са си включили камерите, са санкционирани за това. Това обсъждахме и с обществения съвет и се надяваме да има повече наблюдатели на терен. Ако са на място, те могат да направят така, че камерите да са поставени правилно и да не се стига до случаи, в които някой е застанал отпред или образът е замръзнал“, обясни тя.

По думите й по-малкото секции няма да е улеснение за тях.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦИК Росица Матева Стоил Цицелков предсрочни парламентарни избори 2026
