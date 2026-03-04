"Най-лошият случай": Проф. Чуков очаква голяма ескалация с новия върховен лидер на Иран

Изборът на Моджтаба Хаменей за новия върховен лидер на Иран се забави първоначално, защото той беше ранен. Очевидно не е починал. Най-вероятно с неговия избор за наследник (който е един от синовете на Али Хаменей - бел ред.), войната в Иран ще ескалира. Това мнение изрази проф. Владимир Чуков в студиото на bTV. Проф. Чуков определи избора на Моджтаба Хаменей и като "най-лошия случай за войната в Иран". Още: Един от синовете на Али Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Много силен пик на военните действия в Техеран

Снимка: Getty images

По думите му най-вероятно ще има много силен пик в Техеран с избора на новия аятолах.

На въпрос на водещите на сутрешния блок на bTV може ли Моджтаба да е следващата мишена на САЩ, проф. Владимир Чуков заяви, че не би се учудил, като уточни още, че в Иран вече са ликвидирани двама министри на отбраната. В момента са пощадени личности от иранската държава, заяви проф. Чуков. И поясни, че един от тях е Али Лариджани. Според него от пощадените личности се очаква да седнат на масата на преговорите и да се разберат.

"Всички признават, че тактиката на Иран да насочи цялата си огнева мощ към страните от Персийския залив е абсолютна грешка. Вчера около 1700 дрона и ракети са изстреляни към страните от Персийския залив, а около 1000 са към Израел. Те в момента се опитват да запалят света, регионален конфликт. Те се опитва да предизвикват отговор от страните в Персийския залив", добави още проф. Владимир Чуков.

На въпрос кога ще приключат военните действия, проф. Чуков коментира, че военните действия в Иран ще приключат тогава, когато се появят хора, които са склонни да се съобразят със ситуацията в Близкия изток. Войната ще приключи, когато Иран спре да изстрелва ракети, тоест когато няма да може вече да изстрелва ракети, каза още проф. Владимир Чуков.

