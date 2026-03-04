Войната в Украйна:

"Най-лошият случай": Проф. Чуков очаква голяма ескалация с новия върховен лидер на Иран

04 март 2026, 8:39 часа 12 прочитания 0 коментара
Изборът на Моджтаба Хаменей за новия върховен лидер на Иран се забави първоначално, защото той беше ранен. Очевидно не е починал. Най-вероятно с неговия избор за наследник (който е един от синовете на Али Хаменей - бел ред.), войната в Иран ще ескалира. Това мнение изрази проф. Владимир Чуков в студиото на bTV. Проф. Чуков определи избора на Моджтаба Хаменей и като "най-лошия случай за войната в Иран". Още: Един от синовете на Али Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Много силен пик на военните действия в Техеран

Снимка: Getty images

По думите му най-вероятно ще има много силен пик в Техеран с избора на новия аятолах.  

На въпрос на водещите на сутрешния блок на bTV може ли Моджтаба да е следващата мишена на САЩ, проф. Владимир Чуков заяви, че не би се учудил, като уточни още, че в Иран вече са ликвидирани двама министри на отбраната. В момента са пощадени личности от иранската държава, заяви проф. Чуков. И поясни, че един от тях е Али Лариджани. Според него от пощадените личности се очаква да седнат на масата на преговорите и да се разберат.

"Всички признават, че тактиката на Иран да насочи цялата си огнева мощ към страните от Персийския залив е абсолютна грешка. Вчера около 1700 дрона и ракети са изстреляни към страните от Персийския залив, а около 1000 са към Израел. Те в момента се опитват да запалят света, регионален конфликт. Те се опитва да предизвикват отговор от страните в Персийския залив", добави още проф. Владимир Чуков.

На въпрос кога ще приключат военните действия, проф. Чуков коментира, че военните действия в Иран ще приключат тогава, когато се появят хора, които са склонни да се съобразят със ситуацията в Близкия изток. Войната ще приключи, когато Иран спре да изстрелва ракети, тоест когато няма да може вече да изстрелва ракети, каза още проф. Владимир Чуков. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
аятолах Хаменей война Израел война Иран Моджтаба Хаменей
