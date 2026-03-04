Как Иран ще удари София: Употреба на страха

Няма добра война. Войната винаги е провал на човешкото. Още по-голям провал на човешкото е обаче ужасът на войната да бъде използван за лично облагодетелстване и печелене на политически дивиденти.

У нас се случва точно това. Веднага след ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ се намериха хора, които счетоха за нужно да разгърнат в пълен мащаб познатите им публични инструменти за всяване на смут и паника сред населението.

Страхът за лична употреба

В социалните мрежи изпълзяха "експерти", които дни наред обясняват как точно Иран ще удари София. С какви ракети, откъде, с какви дронове, с какъв заряд, с какви поражения. Цялата тази картина се обрисува в детайлни "анализи", радващи се на сериозна популярност. Каквато е и целта, разбира се.

Сега е златно време за знайни и незнайни "специалисти" да се позиционират и популяризират. Защото ракетата-носител на страха винаги поразява. Никой не може да обвинява обикновените хора във Фейсбук, че се страхуват за домовете и семействата си. Ужасите на войната, слава богу, отдавна са непознати по нашите земи и когато ти кажат, че те са на прага ти, волю-неволю надаваш ухо.

Същата долна експлоатация на страха си позволяват и политически фигури. Идват избори, а цели партии базират процентите си от години на създаването на несъществуващи заплахи и след това самоотверженото им разгромяване.

Първо бяха "експерименталните течности" на ваксините срещу COVID-19, с които обаче хора от групата ти се оказаха ваксинирани. После се наложи да се защитава българското училище от джендър пропагандата, която никога не е съществувала в него.

Сега пак така се налага да се обяснява как България е влязла във войната и как ще почнат да ни падат бомби на главите. Ама не хипотетично, детайлно упоменавайки точните квартали, които ще бъдат ударени.

И сега хора в "Хаджи Димитър", "Левски" и "Подуяне" живеят в ужас, защото имат усещането, че са мишена. Представят си как домовете им изчезват, заедно с тях и децата им.

Кому е нужна тази "информация"? За какво е полезна тя?

Предполага се, че някой от "Дружба" и "Гео Милев" ще се изнесе в "Люлин" за месец ли?

И всичко това, защото някакви хора са решили, че искат да яхнат гребена на вълната - за лична популярност или защото имат да печелят избори.

Източник: iStock

Когато свободата на словото се изроди в слободия, прилагането на доказателства става незадължително. Достатъчно е да кажеш, че от летище "София" излитат самолети, които участват във войната. Аргументът "излитат и кацат" е достатъчен. Доказателства не са необходими. Защото когато дори в моменти на криза всеки може да каже всичко, понятия като обществен интерес олекват.

Къде са институциите?

Цялата тази опасна низост обаче би могла да бъде спряна. Ако някой вземе да си свърши работата. Защото за всяване на паника при такива обстоятелства законът има как да реагира.

Преди години депутатът Таско Ерменков беше взривил софиянци с твърдението, че водата им е отровена заради "голямо количество отровни химикали" в яз. Искър. След като прокуратурата се задейства по подозрение в тероризъм, той скоропостижно даде назаден с изказване, че изобщо не е имал това предвид.

Така че има как да се пресекат опитите обществото да бъде уплашено в името на още лайкове и още гласове. И е редно институциите да се заемат.

Също така е редно да осъзнаят, че сигналите за успокоение трябва да бъдат поне толкова активни, колкото сигналите за заплаха. Ако някое обвинение или внушение е невярно, министри, зам.-министри и шефове на агенции трябва от сутрин до вечер, където сядат и стават, да повтарят истината. И да я повтарят дотогава, докато тя стигне до всички и неутрализира масираната атака на дезинформацията.

Защото на страха очите са големи. И много поразии могат да се случат от страх. Много поразии могат да се случат и заради манипулирането на страха. Ако някой още не е разбрал, ракетите на преднамерения ужас за лична употреба вече са изстреляни.

Автор: Десислава Любомирова