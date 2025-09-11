Войната в Украйна:

Турската централна банка понижи сериозно лихвите

11 септември 2025, 16:56 часа 203 прочитания 0 коментара
Турската централна банка понижи сериозно лихвите

Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента на фона на нарастващото политическо напрежение в страната, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Същевременно лихвеният процент по овърнайт кредитите беше намален от 46 на 43,50 процента.

Лихвеният процент по овърнайт заемите беше намален от 41,50 на 39 процента.

Още: Пребориха ли инфлацията: В Турция понижиха основната лихва за трети пореден път

Решението на банката идва след като основният ѝ лихвен процент бе понижен с 3 процентни пункта през юли, отбелязва БТА.

Турция се готви да въведе банкноти от 500 и 1000 лири

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Турция турска икономика турска централна банка турска инфлация информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес