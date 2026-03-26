Внушителен ръст на жилищните кредити: Актуални данни

Жилищните кредити на домакинствата, отпуснати от търговските банки у нас, нарастват с 27,8 на сто на годишна база до 17,299 млрд. евро към края на месец февруари. Това показват данните на Българската народна банка. По това време на миналата 2025 година, заемите за жилище са достигали 13,535 млрд. евро или с близо 3,8 млрд. евро по-малко. Годишният темп на растеж е близък до този през януари, когато увеличението бе 27,9 на сто.

Потребителските кредити

Потребителските кредити на домакинствата достигат 11,087 млрд. евро към края на февруари, като нарастват с 12,8 на сто на годишна база, запазвайки темпа на растеж от предходния месец януари.

Така общият обем на кредитите за домакинствата у нас възлиза на 29,341 млрд. евро към края на втория месец на тази година, като нараства с 20,7 на сто на годишна база.

Кредитите за нефинансовия бизнес нарастват с 9,4 на сто на годишна база през февруари 2026 г. (9,6 на сто годишно повишение през януари 2026 г.) и в края на месеца достигат 27,831 млрд. евро.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,789 млрд. евро в края на февруари 2026 година. В сравнение с февруари 2025 г. те се увеличават с 11 на сто (11,3 на сто годишно повишение през януари 2026 година).

Общият обем на кредити за неправителствения сектор у нас възлиза на 61,961 млрд. евро (50,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с 14,6 на сто на годишна база (14,7 на сто годишно повишение през януари 2026 година).

Депозитите

Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 20,3 на сто на годишна база до 55,782 млрд. евро към края на месец февруари тази година, сочат още данните на БНБ.

През този февруари годишният темп на растеж се забавя спрямо предходния месец януари, когато увеличението е било 21 на сто.

Депозитите на нефинансовия бизнес достигат 26,029 млрд. евро в края на февруари 2026 година, като в сравнение със същия месец на 2025 г. те се увеличават с 8,3 на сто (9,2 на сто годишно повишение през януари 2026 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,4 на сто на годишна база през февруари 2026 година (17,6 на сто годишно увеличение през януари 2026 г.) и в края на месеца достигат 2,440 млрд. евро.

Като цяло в края на февруари 2026 г. депозитите на неправителствения сектор възлизат на 84,251 млрд. евро (68,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), при 83,719 млрд. евро (67,9 процента от БВП) в края на януари 2026 година. Към края на февруари 2026 г. те нарастват с 16,1 на сто (17 на сто годишно повишение през януари 2026 година).