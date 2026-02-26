Спорт:

Лихвите по кредити след еврото: Актуални данни на БНБ

26 февруари 2026, 16:51 часа 163 прочитания 0 коментара
Средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава с 0,01 процентни пункта до 9,05 процента през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. Това показват данните от месечната лихвена статистика на Българската народна банка (БНБ), която е публикувана днес. Годишният процент на разходите по тези кредити пък се повишава също с 0,01 процентни пункта до 9,37 процента.

Лихви по жилищните кредити

При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава с 0,01 процентни пункта до 2,46 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,11 процентни пункта до 2,74 процента. Средният лихвен процент по другите кредити се увеличава с 0,33 процентни пункта до 4,33 процента, а при другите кредити на работодатели и самонаети лица - с 0,49 процентни пункта до 4,33 процента. През януари средният лихвен процент по овърдрафта спада с 0,16 процентни пункта до 13,40 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, нараства с 0,02 процентни пункта до 21,44 процента.

При кредитирането на бизнеса през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се повишава с 0,20 процентни пункта до 4,15 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0,16 процентни пункта до 4,32 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта нараства с 0,02 процентни пункта до 3,37 процента.

Лихви по депозити

При депозитите на домакинствата през януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 0,09 процентни пункта до 1,05 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на ниво от 0,01 процента, а този по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се повишава незначително до 0,26 процента.

При бизнеса през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет спада с 0,18 процентни пункта до 1,26 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0,06 процента.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
