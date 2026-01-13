"Аморим каза истината и си тръгна с усмивка! Колко пари пръсна Ман Юнайтед за последните 13 години?"

Рубен Аморим ли бе проблемът на Манчестър Юнайтед и правилно ли бе уволнението му: тази тема бе дискутирана в последния епизод на "Точно попадение". Спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев споделиха мнението си за случващото се на "Олд Трафорд", като се отбеляза, че Аморим с право си е тръгнал с усмивка от клуба, защото не е получил свободата да бъде мениджър на Юнайтед по начина, по който го разбира.

"Рубен Аморим излезе и каза: "Аз искам да съм мениджър на Манчестър Юнайтед, а не треньор". Това показва, че някои функции, които по принцип трябва да има, са му иззети по един или друг начин от ръководството. Ман Юнайтед бе в борбата за Семеньо, бяха готови да дадат 65-70 милиона паунда. Въпросът е, че когато няма да вземат Семеньо, тези 60-70 милиона няма да бъдат инвестирани никъде другаде, а е повече от очевидно, че имат нужда да ги инвестират", каза Николай Илиев.

"Това е още една от причините Рубен Аморим да си тръгне с усмивка от Манчестър Юнайтед. Честно казано, и аз да бях на негово място, и аз щях да съм доволен. Казвам, каквото имам да казвам, и те ме уволняват заради това, понеже заради резултати бяха казали, че няма да го махнат. В момента, в който каза нещо срещу ръководството, довиждане и до нови срещи. Всичко идва от това, че на треньора не му се дава свобода.", добави още той.

Е, има логика. Някак си да плюеш началника, който ти плаща заплата... А и той като вземе Семеньо, и ще станат шампиони... Колко пари пръсна Ман Юнайтед последните 13 години? Милиарди - за нищо. Стига инвестиции, дайте нещо от школата, извадете някое момче. В Англия се чупят огромни пари за футболисти", заяви Бойко Димитров. А Стефан Йорданов допълни: "Проблемът не е в инвестициите. Инвестиции има, но не са правилно инвестирани. Юнайтед имаше проблеми в селекционния процес, грешни трансфери."

