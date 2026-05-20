Арсенал е новият шампион на Англия, но "Футболист на годината" е от друг отбор

20 май 2026, 12:51 часа 1650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за "Футболист на годината" във Висшата лига, която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Отличието за Фернандеш е още по-значимо заради това, че го печели като футболист на третия в класирането, а не на шампиона Арсенал.

Бруно Фернандеш е "Футболист на годината"

Фернандеш бе моторът зад рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Кръг преди края "червените дяволи" вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в Шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-а позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон.

Португалецът успя да изравни и рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига. Той има 20 на сметката си и ще подобри постижението, ако направи едно завършващо подаване в предстоящия мач с Брайтън в неделя. Освен това той има и осем гола на сметката си. 

Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за пръв път в кариерата си. Той е третият португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо (2006/07 и 2007/2008) и Рубен Диаш (2020/21), както и първият играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него, от Уейн Рууни през сезон 2009/10.

Наградата за "Футболист на годината" на Асоциацията на пишещите за футбол се връчва ежегодно от сезон 1947/48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул.

Стефан Йорданов Редактор
