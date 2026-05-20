"Успял млад мъж": Доналд Тръмп-младши е вече 17 пъти по-богат във втория мандат на тате в Белия дом

20 май 2026, 13:22 часа 1544 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Компанията за рисков капитал 1789 Capital на Доналд Тръмп-младши отбеляза чудовищен ръст на пазарната си капитализация - от 200 милиона до 3,5 милиарда долара активи за около година. Това е 17 пъти повече, отколкото в началото на "растежа", който съвпада горе-долу с времето, когато Доналд Тръмп официално за втори път влезе в Белия дом.

Портфолиото "Америка на първо място, анти-ESG" е получило над 735 милиона долара федерални договори, откакто Тръмп встъпи в длъжност, включително заем от Пентагона на стойност 620 милиона долара, посочва Financial Times. Пол Абрахимзаде, партньор в 1789 Capital, заяви, че целта е да се достигнат 10 милиарда долара през следващите няколко години.

Компанията подкрепя проекти за изкуствен интелект, военни технологии и недвижими имоти под марката "Америка на първо място, анти-ESG". Anti-ESG е финансов и корпоративен модел срещу интегрирането на екологични (Environmental), социални (Social) и управленски (Governance) критерии в инвестиционните решения - моделът иска решенията за инвестиции да се водят единствено от това колко пари печелиш. През последната година 1789 Capital е закупила дялове в някои от най-търсените частни компании - софтуерната Databricks, стартъпа за управление на разходи Ramp, HR платформата Deel, компанията за центрове за данни Crusoe, дизайнера на чипове Groq и лабораторията Reflection AI. 1789 Capital е инвестирала и в xAI на Мъск и SpaceX, която се очаква да излезе на борсата следващия месец - с оценка от 1,75 трилиона долара. Други инвестиции включват стартъпите в отбраната Anduril, Hadrian Automation и Vulcan Elements, фонд за недвижими имоти във Флорида и борсата за залози Polymarket.

Последният голям приход на 1789 Capital е производителят на чипове Cerebras, чиято пазарна оценка скочи до 60 милиарда долара след дебюта си на Уолстрийт тази седмица. Фирмата инвестира през 2025 г., когато Cerebras беше оценена на 8 милиарда долара, и през последните месеци, когато оценката скочи на 23 милиарда долара.

Плановете за базираната в Палм Бийч, Флорида, 1789 Capital, които Абрахимзаде описва като изграждане на "американска финансова платформа за поколения", са най-новият пример как организации, свързани със семейството на Доналд Тръмп, се възползват от политиките на президента на САЩ и явно си живеят добре.

Доналд Тръмп Доналд Тръмп младши 1789 Capital
Ивайло Ачев
